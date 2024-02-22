تكنولوجيا: قائمة بهواتف سامسونج المقرر تحديثها بواجهة One UI 6.1 بتقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لدفع تحديث One UI 6.1 بتقنية الذكاء الإصطناعي في شهر مارس المقبل لعدد من إصدارات الشركة، وفي السطور القادمة نستعرض الهواتف المقرر تحديثها.

قدمت سامسونج تحديث One UI 6.1 الذي يتضمن مميزات الذكاء الإصطناعي المتطورة للمرة الأولى في سلسلة Galaxy S24، ولقد أكدت الشركة خلال الحدث على خططها لدفع هذه المميزات لعدد من إصدارات الشركة قريباً.

ولقد كشفت سامسونج بشكل رسمي عن الهواتف المقرر تحديثها بواجهة One UI 6.1، حيث تبدأ العملاق الكوري بدفع التحديث في نهاية شهر مارس المقبل لعدد من إصدارات الشركة التي أطلقت في 2023 والتي تشمل هذه الإصدارات:

هاتف Galaxy S23

هاتف Galaxy S23 Plus

هاتف Galaxy S23 Ultra

هاتف Galaxy S23 FE

هاتف Galaxy Z Fold 5

هاتف Galaxy Z Flip 5

جهاز Galaxy Tab S9

جهاز Galaxy Tab S9 Plus

جهاز Galaxy Tab S9 Ultra

ومن المقرر وفقاً للتفاصيل التي جاءت من سامسونج أن يقدم التحديث كافة مميزات الذكاء الإصطناعي التي قدمت في سلسلة Galaxy S24، والتي تتضمن ميزة البحث “Circle to Search” لرسم دائرة على صورة أو نص للبحث.

أيضاً تتضمن المميزات الترجمة الحية في المكالمات الهاتفية، مع مترجم مباشر في المحادثات، كما تأتي لوحة المفاتيح بميزة “Chat Assist” بدعم للترجمة، ومهام قواعد اللغة، كما يأتي تطبيق Samsung Notes بتقنية الذكاء الإصطناعي للتلخيص والترجمة.

وفي تطبيق معرض الصور “Gallery” تقدم سامسونج ميزة تحرير الصور التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لتحرير متطور للصور ومقاطع الفيديو، مع دعم ميزة “Instant Slow-Mo”، وإنشاء الخلفيات بتقنية الذكاء الإصطناعي أيضاً.

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