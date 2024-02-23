شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعد بإصلاح إنشاء صور Gemini بعد شكاوى منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع برنامج الدردشة Gemini chatbot من جوجل، والذي كان يُسمى سابقًا Bard، بالقدرة على إعداد الرسوم التوضيحية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على الوصف النصي للمستخدم، ويمكنك أن تطلب منه إنشاء صور للأزواج السعداء، على سبيل المثال، أو لأشخاص يرتدون ملابس قديمة ويسيرون في الشوارع الحديثة.

كما لاحظت بي بي سي، فإن بعض المستخدمين ينتقدون جوجل لتصويرها شخصيات محددة من البيض أو مجموعات من الأشخاص البيض تاريخياً كأفراد ذوى بشرة داكنة.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، أصدرت جوجل بيانًا، قالت فيه إنها تدرك أن Gemini تقدم معلومات غير دقيقة في بعض الصور التاريخية لتوليد الصور، وأنها ستقوم بإصلاح الأمور على الفور.

وفقًا لـ Daily Dot، بدأ موظف سابق في Google الشكاوى عندما قام بتغريد صور لنساء من ذوى البشرة الداكنة مع تسمية توضيحية تقول: "من الصعب بشكل محرج إقناع Google Gemini بالاعتراف بوجود الأشخاص البيض".

كما أنه للحصول على تلك النتائج، طلب من روبوت الدردشة، أن ينشئ صورًا لنساء أمريكيات وبريطانيات وأستراليات، حيث أظهر صورًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تصور الآباء المؤسسين لأمريكا وباباوات الكنيسة الكاثوليكية على أنهم أشخاص من ذوى البشرة الداكنة.

سيستمر روبوت الدردشة في إنتاج رسوم توضيحية منحازة لمطالبات مفتوحة حتى تتمكن شركة جوجل من حل المشكلة.