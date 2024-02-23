شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من استخدام الساعات الذكية فى قياس سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت إدارة الغذاء والدواء تحذيرًا للسلامة يحذر الناس من الابتعاد عن الساعات الذكية والخواتم الذكية التي تدعي أنها تقيس مستويات السكر في الدم دون وخز الجلد.

وكتبت الوكالة في الرسالة: "لم تأذن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أو توافق على أي ساعة ذكية أو حلقة ذكية تهدف إلى قياس أو تقدير قيم الجلوكوز في الدم من تلقاء نفسها"، وطلبت من المستهلكين والمرضى ومقدمي الرعاية الابتعاد عن تلك الساعات.

وقالت مراقبة نسبة السكر في الدم بطريقة غير جراحية غير ممكنة حاليًا على أي جهاز استهلاكى، ويمكن للأجهزة القابلة للارتداء الشائعة مثل Apple Watch وخاتم Oura، بدلاً من ذلك، الاقتران بأجهزة يمكن ارتداؤها معتمدة من إدارة الغذاء والدواء مثل Dexcom G7، والتي تستخدم الإبر لقراءة مستويات السكر في الدم، وفقا لتقرير انجادجيت.

كما إن الحصول على ساعة ذكية أو حلقة ذكية لمراقبة مستويات السكر في الدم دون اختراق الجلد من شأنه أن يمثل تقدماً طبياً هائلاً، مما يسمح للأشخاص المصابين بداء السكري، على سبيل المثال، بالتوقف عن وخز أنفسهم كل يوم، وتنبيه مرضى السكري.

وبحسب ما ورد تعمل الشركات على هذه التقنية منذ سنوات، وفي العام الماضي ذكرت بلومبرج أن نظام المراقبة بدون أي وخز من شركة أبل كان في "مرحلة إثبات المفهوم" ويمكن أن يأتي إلى السوق بمجرد أن تتمكن الشركة من معرفة كيفية تقليص حجمها.

وتعمل شركة Apple على المشروع منذ عام 2010، على الرغم من أنه من المحتمل أن تمر سنوات قبل أن تصبح التكنولوجيا صغيرة بما يكفي ليتم دمجها في Apple Watch.

وحتى ذلك الوقت، كن متشككًا في أي جهاز يدعي القيام بذلك الآن، وكتبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الساعات الذكية والخواتم الذكية الحالية "لا تختبر مستويات الجلوكوز في الدم بشكل مباشر، وإذا لاحظت أي شركة تبيع جهازًا به هذه المطالبات، فيمكنك إبلاغ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بذلك من خلال نموذج الإبلاغ التطوعي MedWatch الخاص بالوكالة.