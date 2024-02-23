شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق نموذج مفتوح وخفيف للذكاء الاصطناعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جوجل نموذجًا مفتوحًا للذكاء الاصطناعي يسمى Gemma، والذي تقول إنه تم إنشاؤه باستخدام نفس البحث والتكنولوجيا التي تم استخدامها لبناء نماذج Gemini AI الخاصة بها.

وتقول الشركة إن Gemma هى مساهمتها في المجتمع المفتوح وتهدف إلى مساعدة المطورين "في بناء الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

على هذا النحو، قدمت أيضًا مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المسؤول جنبًا إلى جنب مع جيما، ويحتوي على أداة تصحيح الأخطاء، بالإضافة إلى دليل يتضمن أفضل الممارسات لتطوير الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تجربة جوجل.

وقد أتاحت الشركة Gemma بحجمين مختلفين Gemma 2B وGemma 7B وكلاهما يأتي مع متغيرات مدربة مسبقًا ومضبوطة للتعليمات وكلاهما خفيف الوزن بما يكفي للتشغيل مباشرة على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي الخاص بالمطور.

وتقول جوجل إن Gemma تتفوق على النماذج الأكبر حجمًا عندما يتعلق الأمر بالمعايير الرئيسية وأن كلا النموذجين يتفوقان في الأداء على النماذج المفتوحة الأخرى.

بالإضافة إلى قوتها، تم تدريب عارضات جيما ليكونن آمنات، واستخدمت جوجل تقنيات آلية لنزع المعلومات الشخصية من البيانات التي استخدمتها لتدريب النماذج، واستخدمت التعلم المعزز استنادًا إلى التعليقات البشرية للتأكد من أن المتغيرات المضبوطة لتعليمات جيما تُظهر سلوكيات مسؤولة، ويمكن للشركات والمطورين المستقلين استخدام Gemma لإنشاء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، خاصة إذا لم يكن أي من النماذج المفتوحة المتاحة حاليًا قويًا بما يكفي لما يريدون بنائه.

وتخطط جوجل لتقديم المزيد من متغيرات Gemma في المستقبل لمجموعة أكثر تنوعًا من التطبيقات، ومع ذلك، يمكن لأولئك الذين يرغبون في بدء العمل مع النماذج الآن الوصول إليها من خلال منصة علوم البيانات Kaggle أو دفاتر ملاحظات Colab الخاصة بالشركة أو من خلال Google Cloud.