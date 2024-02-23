شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح إصلاحا مرئيا لصفحات الاشتراك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا إصلاحًا مرئيًا لصفحات الاشتراك وتسجيل الدخول الخاصة بها، مما يقدم جمالية أكثر حداثة تتماشى مع فلسفة التصميم متعدد الأبعاد، ومن المقرر أن تكون التغييرات مرئية عبر منصات الويب والهواتف المحمولة، مما يضفي مظهرًا جديدًا على واجهة المستخدم.

وتهدف صفحة تسجيل الدخول إلى جوجل المعاد تصميمها إلى تزويد المستخدمين بتجربة أكثر حداثة دون تغيير أي وظائف، لا تؤثر هذه التحسينات المرئية، على الرغم من تحديثها، على الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع عمليتي الاشتراك وتسجيل الدخول.





المسئولون ليس لديهم سيطرة على هذه الميزة، ولن يجد المستخدمون النهائيون أي إعدادات لتمكين التصميم الجديد أو تعطيله، سيتم تطبيق التحسينات تلقائيًا على تجربة المستخدم.





سيتم الطرح تدريجيًا، ويمتد لمدة تصل إلى 15 يومًا لرؤية الميزات، بدءًا من 21 (فبراير) 2024، وتتوقع جوجل إكمال عملية الطرح بحلول 4 (مارس) 2024.

وتوفر للمستخدم التصميم الجديد شامل، ويصل إلى جميع عملاء ومستخدمي Google Workspace الذين لديهم حسابات جوجل شخصية.





على مدار الأشهر القليلة الماضية، كانت جوجل تثير استياء المستخدمين من خلال رسالة مفادها: "سيتوفر مظهر جديد قريبًا" في كل مرة يدخلون فيها إلى حساباتهم.

وبدأ تحديث التصميم المتوقع رسميًا في 21 فبراير، مع تأكيد جوجل على اتساق المظهر الجديد مع مفهوم التصميم متعدد الأبعاد الأوسع.





على الرغم من أن التغيير لا يحدث بشكل فوري للجميع، إلا أن جوجل تؤكد للمستخدمين أن التصميم المحدث سيصبح مرئيًا تدريجيًا.

تم تصميم الطرح المرحلي لضمان انتقال سلس لجميع المستخدمين، ومن المتوقع أن تنتهي العملية بحلول 4 مارس 2024.





وعلى الرغم من التحسينات المرئية، يمكن للمستخدمين الاطمئنان إلى أن الوظيفة الأساسية لصفحة تسجيل الدخول لن تتأثر، حيث سيستمر تسجيل الدخول في اتباع العمليات المعمول بها، مع معالجة إعادة التصميم في المقام الأول للجوانب الجمالية.