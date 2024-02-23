شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تطبيق سبورتس لتقديم إحصائيات المباريات مجانا على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل اليوم عن تطبيق Sports، وهو تطبيق جديد على iPhone يقدم إحصائيات في الوقت الفعلي لعدد من الدوريات الكبرى، وبمجرد التثبيت يمكن للمستخدمين تعيين فريقهم المفضل والحصول على مجموعة من البيانات على شاشة القفل الخاصة بهم في مربع الأنشطة المباشرة عندما يلعب الفريق.

ويتوفر التطبيق مجانًا بدءًا من اليوم في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، ويدعم حاليًا كرة السلة والهوكي وكرة القدم، وأضافت الشركة أن الرياضات الأخرى، بما في ذلك البيسبول وكرة القدم الأمريكية ستظهر لأول مرة في المواسم القادمة.

وهناك الكثير من الأسباب التي قد تجعلك غير قادر على مشاهدة فريقك الذي تختاره وهو يلعب مباشرة، ربما تكون لديك مشاركة سابقة، أو قد لا يتم بث المباراة على التلفاز، أو لايا من الاسباب الاخرى، وفى تلك المواقف كانت التنبيهات الفورية من التطبيقات الرياضية الكبرى بمثابة شريان الحياة، ولكنها ليست دائمًا موثوقة تمامًا، وفقا لتقرير انجادجيت.

والآن، أصبح من الممكن تشغيل هذا منذ iOS 16، إذا كنت ترغب في العبث في أعماق تطبيق Apple TV، وبعض منصات الطرف الثالث، مثل تطبيق MLB المحلي، ستضع هذه البيانات في شاشة القفل أو Dynamic Island.

لكن شركة Apple تقول إن إعدادها الخاص يوفر "طريقة بسيطة وسريعة لمواكبة الفرق والدوريات التي يحبونها"، و سيتم أيضًا مزامنة الإعداد مع أي تفضيلات رياضية مخزنة بالفعل في تطبيقات Apple TV أو Apple News.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الرياضة ستوفر أيضًا احتمالات المراهنة المباشرة على الألعاب أثناء اللعب، وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون من الممكن إلغاء تنشيط ميزة الاحتمالات المباشرة في الإعدادات، ولكن يبدو أنه سيكون أكثر ذكاءً وأقل ضررًا لإجراء هذا الاشتراك، بدلاً من إلغاء الاشتراك.

وهذا التطبيق متاح للتنزيل الآن باللغة الإنجليزية، ويتم دعم اللغتين الفرنسية والإسبانية حيثما كان ذلك متاحًا.