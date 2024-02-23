شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إضافة ميزات جديدة من مايكروسوفت إلى تطبيق Paint لتسهيل الرسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Microsoft Paint أحد التطبيقات التى أهملتها الشركة لفترة طويلة ولكنها بدأت مؤخرًا في إغراق التطبيق بالعديد من التغييرات والميزات الجديدة، وحصل تطبيق Paint على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 11 على تحديث ليصبح أكثر فائدة لأولئك الذين يستخدمونه في أعمال تحرير الصور الخفيفة.

تم الآن تحديث تطبيق الرسام إلى الإصدار 11.2402.20.0، مع إضافة شريط تمرير جديد لحجم الفرشاة على اليسار ولوحة جديدة في لوحة الطبقات لتخصيصات الخلفية، بما في ذلك تغيير الألوان.

وتهدف كلتا الميزتين إلى إنشاء عمل فني أسهل، حيث يوجد دائمًا شريط تمرير حجم الفرشاة الجديد على يسار اللوحة القماشية لمساعدتك في التحكم في سمك الخطوط، وبما أنه مرئي دائمًا على الشاشة، يمكنك تغيير حجمه على الفور لإنشاء حدود أرق أو أوسع.

وبعد رسم الخطوط، يمكنك تغيير خلفيتها بسرعة من لوحة الطبقات، بفضل المربع الجديد، كما يمكنك أيضًا إخفاء الخلفية بنقرة على الفأرة إذا غيرت رأيك لاحقًا.

ويتم طرح آخر تحديث لتطبيق Paint إلى مستخدمى Windows Insider في قنوات Dev وCanary، إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows 11 23H2 أو إصدار أقدم، فهذا التحديث متوفر لك الآن. وتطرح مايكروسوفت هذه الميزات لمستخدمي Windows 11 المستقرين بمجرد نجاح الاختبار مع المطلعين.