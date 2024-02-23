شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن نموذج الذكاء الاصطناعى Gemma والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أشهر قليلة من كشف Google DeepMind عن Gemini، نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر قدرة على الإطلاق، أطلق المختبر الذي يقع مقره في لندن خلفيته المدمجة: Gemma.

تم تسمية Gemma على اسم الكلمة اللاتينية التي تعني "الحجر الثمين"، وهي عائلة جديدة من النماذج المفتوحة للمطورين والباحثين وقد صممتها جوجل لإنشاء تطبيقات وبرامج فعالة من حيث التكلفة.

وقال ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي للشركة، على تويتر: "من خلال إظهار أداء قوي عبر معايير فهم اللغة والاستدلال، أصبحت جيما متاحة في جميع أنحاء العالم بدءًا من اليوم".

تأتي جيما بحجمين — 2 مليار و7 مليار معلمة. تم إصدار كل واحد منهم بمتغيرات مدربة مسبقًا ومضبوطة للتعليمات.

وكشف عملاق التكنولوجيا عن مقارنات لافتة للنظر مع Llama-2، وهي عائلة من نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) التي أطلقتها شركة Meta قبل عام.

تم تصميم ليتم تشغيله على كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي للمطورين - وهو ما جذب المزيد من الاهتمام.

وقال فيكتور بوتيف، الرئيس التنفيذي لشركة Iris ai، وهي شركة في أوسلو: "إن النموذج الذي يمكن تشغيله مباشرة على جهاز كمبيوتر محمول، بقدرات مساوية لـ Llama2، يعد إنجازًا مثيرًا للإعجاب ويزيل حاجز اعتماد ضخم للذكاء الاصطناعي الذي تمتلكه العديد من المؤسسات".

وبالإضافة إلى الترويج لأدائها، تعمل جوجل على الترويج للتصميم الأخلاقي لجيما إلى جانب أوزان النماذج، أصدرت الشركة أيضًا مجموعة أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي المسؤول، بالإضافة إلى ذلك قالت جوجل إن النماذج متاحة فقط "للاستخدام والتوزيع التجاري المسؤول".