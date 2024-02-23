شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هبوط أول مركبة فضائية أمريكية على سطح القمر منذ 50 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت المركبة الفضائية "أوديسيوس" التى صنعتها شركة "Intuitive Machines" ومقرها هيوستن، بنجاح على سطح القمر، وهي المرة الأولى التي تهبط فيها مركبة فضائية تابعة لشركة خاصة على سطح القمر، وهي أول مركبة أمريكية الصنع تصل إلى القمر منذ مهمات أبولو قبل أكثر من 50 عام.

وكان أوديسيوس يحمل أدوات ناسا، التي قالت وكالة الفضاء إنها ستستخدم للمساعدة في الاستعداد للبعثات المأهولة المستقبلية إلى القمر في إطار برنامج أرتميس، و أكدت وكالة ناسا أن الهبوط حدث صباح 22 فبراير، وتم إطلاق مركبة الهبوط من الأرض فى 15 فبراير بمساعدة صاروخ SpaceX Falcon 9.

كانت هناك بعض "المشكلات الفنية في الرحلة" التي أخرت الهبوط لبضع ساعات، وقال تيم كرين، المدير الفني لشركة Intuitive Machines، للصحيفة: "إن أوديسيوس موجود بالتأكيد على القمر ويعمل ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت المهمة قادرة على تحقيق أهدافها".

كما أن لدى أوديسيوس نافذة محدودة مدتها أسبوع تقريبًا لإرسال البيانات مرة أخرى إلى الأرض قبل حلول الظلام وجعل المركبة التي تعمل بالطاقة الشمسية غير صالحة للعمل.

ولم تكن شركة Intuitive Machines أول شركة خاصة تحاول الهبوط، بل قامت شركة Astrobotic بمحاولة الشهر الماضي باستخدام مركبة الهبوط Peregrine، لكنها لم تنجح، وتخطط شركة Intuitive Machines لإطلاق مركبتين أخريين للهبوط على سطح القمر هذا العام.