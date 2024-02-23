شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 موديلات من هواتف آيفون من بين أفضل 10 هواتف ذكية تم بيعها فى عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان عام 2023 عامًا حاسمًا بالنسبة لشركة Apple، حيث سيطر عملاق التكنولوجيا على سوق الهواتف الذكية العالمية، حيث احتلت سبعة من طرازات iPhone الخاصة بها المراكز العشرة الأولى من حيث المبيعات، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Counterpoint Research.

وكان iPhone 14 هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا لهذا العام، يليه iPhone 15 Pro Max وiPhone 15، وبينما اكتسحت شركة Apple منافستها في المراكز السبعة الأولى، كان هاتف Android الوحيد الذي تمكن من الدخول إلى القائمة هو من Samsung، والتي كان لديها ثلاثة نماذج من ميزانيتها السلسلة A في القائمة.

واستنادًا إلى أداة تتبع مبيعات نماذج الهواتف الشهرية العالمية الصادرة عن شركة Counterpoint Research، كشف التقرير أن شركة Apple استحوذت على المراكز السبعة الأولى لأول مرة في العام الماضي، حيث ارتفعت من ستة في عام 2022 وخمسة في عام 2021.

واستحوذت سامسونج على المراكز الثلاثة المتبقية، ومن المثير للاهتمام أنه لم تظهر أي علامات تجارية أخرى في القائمة منذ عام 2021، ووصلت الحصة السوقية المجمعة لأفضل 10 هواتف ذكية إلى 20 في المائة في عام 2023، وهي أعلى نسبة على الإطلاق، مقارنة بـ 19 في المائة في عام 2022 و18 في المائة في عام 2021.

وبحسب التقرير، تمكنت شركة آبل من السيطرة على السوق بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الطلب القوي على سلسلة iPhone 14 و15، والأداء المستمر لجهاز iPhone 13 الأقدم، وزيادة التغلغل في الأسواق الناشئة مثل الهند والشرق الأوسط، وشرق أفريقيا (MEA).



iPhone 14 هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا لعام 2023 iPhone 14 هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا لعام 2023 وكان هاتف iPhone 14، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2022، هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا لعام 2023، حيث يمثل 19 في المائة من إجمالي مبيعات iPhone لهذا العام، وكانت الولايات المتحدة والصين السوقين الرئيسيين لهذا النموذج، حيث ساهمتا بنصف مبيعاته.

وقدم iPhone 14 تصميمًا وميزات مماثلة مثل iPhone 13، ولكن مع شريحة A16 Bionic أسرع وعمر بطارية محسّن، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن التمييز المحدود بين النموذجين أدى إلى انخفاض اعتماد المتغير الأساسي وزيادة مبيعات iPhone 14 Pro وPro Max، والذي قدم ترقيات كبيرة مثل Dynamic Island ومجموعة شرائح أكثر تقدمًا ومعدل تحديث أعلى للشاشة. .





آيفون 15 في المركز الثالثمن ناحية أخرى، احتلت سلسلة iPhone 15 الأحدث من Apple، سلسلة iPhone 15 لعام 2023، المراكز الثلاثة الأولى في قائمة أكثر الكتب مبيعًا على مستوى العالم للربع الرابع من عام 2023، حيث أصبح iPhone 15 Pro Max هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في هذا الربع. تتميز سلسلة iPhone 15 بشق مُعاد تصميمه، وشاشة ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز، وشريحة A17 Bionic أسرع، وكاميرات محسنة.

وتطابقت مبيعات سلسلة iPhone 15 مع أداء سلسلة iPhone 14 في عام 2022، على الرغم من النقص العالمي في الرقائق وتعطل سلسلة التوريد.

حافظ هاتف iPhone 13 من شركة Apple، وهو أقدم طراز في القائمة، على المركز الرابع مع نمو حجمه برقم مزدوج على أساس سنوي (YoY) في اليابان والهند. ويكشف التقرير أن العروض الترويجية لشركة Carrier في اليابان حفزت مبيعات الطرازات القديمة، بينما في الهند، جعلت القدرة على تحمل تكلفة iPhone 13 منه خيارًا شائعًا.

أدت العروض الترويجية التي تقدمها شركة Carrier في اليابان إلى زيادة مبيعات أجهزة iPhone الأقدم على حساب الجيل الأحدث، بينما في الهند، جعل عرض القيمة لجهاز iPhone 13 خيارًا شائعًا بين مشتري الهواتف الذكية المتميزة. يتميز iPhone 13، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2021، بنوتش أصغر وشريحة A15 Bionic أسرع وكاميرات محسنة.

ومن المثير للاهتمام أنه في حين ظلت مبيعات أبل الإجمالية مستقرة في عام 2023، إلا أن منافسيها واجهوا تراجعا. كان هذا موحيًا بسبب التوسع الاستراتيجي لشركة Apple في الأسواق الناشئة مثل الهند والشرق الأوسط وأفريقيا (MEA). وأصبحت الهند، على وجه الخصوص، السوق الخامس الذي يتجاوز 10 ملايين وحدة من مبيعات iPhone في عام واحد، مما يوضح أهميتها المتزايدة لشركة Apple في البلاد.





الهواتف الأكثر مبيعاً بنظام أندرويدعلى جانب Android، وفقًا للتقرير، كانت Samsung هي العلامة التجارية الأخرى الوحيدة إلى جانب Apple التي كان لديها ثلاثة نماذج من ميزانيتها سلسلة A ضمن أفضل 10 هواتف ذكية مبيعًا لعام 2023. واحتل هاتف Samsung Galaxy A14 5G المرتبة الثامنة، مدفوعًا بالمبيعات المرتفعة في الولايات المتحدة والهند. وكان أيضًا الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في الهند لعام 2023، نظرًا لسعره المعقول، والبطارية الكبيرة، واتصال 5G.

ومن المثير للاهتمام أن الهواتف الذكية الوحيدة التي تدعم تقنية LTE في القائمة كانت أيضًا من سامسونج، A04e وA14 4G. وقد عززت قدرتها على تحمل التكاليف مبيعاتها في الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند والمكسيك وإندونيسيا.