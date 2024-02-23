شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم شركة Avast نحو 16.5 مليون دولار بعد بيعها بيانات تصفح المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه Avast شركة برمجيات الأمن السيبراني، غرامة قدرها 16.5 مليون دولار بعد أن تم ضبطها وهى تقوم بتخزين وبيع معلومات العملاء دون موافقتهم.

وأعلنت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عن الغرامة، وقالت إنها تمنع Avast من بيع بيانات المستخدم لأغراض إعلانية.

ومن عام 2014 إلى عام 2020 على الأقل، حصدت Avast معلومات تصفح الويب للمستخدم من خلال برنامج مكافحة الفيروسات وامتداد المتصفح، وفقًا لشكوى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، وقد سمح لها ذلك بجمع بيانات حول المعتقدات الدينية والمخاوف الصحية والآراء السياسية والمواقع والوضع المالى، وفقا لتقرير ذا فيرج .

وتقول الشكوى، إن الشركة قامت بعد ذلك بتخزين هذه المعلومات "إلى أجل غير مسمى" وبيعتها لأكثر من 100 طرف ثالث دون علم العملاء.

ولفت تحقيق مشترك من Motherboard و PCMag الانتباه لأول مرة إلى ممارسات خصوصية البيانات في Avast في عام 2020.

وأغلقت Avast ذراعها لجمع البيانات، المسمى Jumpshot، بعد وقت قصير من ظهور التقارير، وعلى الرغم من أن Avast قالت إنها أزالت معلومات التعريف قبل بيع بيانات المستخدم، إلا أن لجنة التجارة الفيدرالية وجدت أنها "فشلت في إخفاء معلومات التصفح الخاصة بالمستهلكين بشكل كافٍ"، وبدلاً من ذلك، باعت بيانات بمعرفات فريدة لكل متصفح، لتكشف عن مواقع الويب التي تمت زيارتها، والطوابع الزمنية، ونوع الجهاز والمتصفح المستخدم، والموقع.

وتزعم لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا أن Avast خدعت المستخدمين بالقول إن برنامجها سيساعد في القضاء على التتبع على الويب ، وفي حين أنه قام بالفعل بالتتبع بنفسه.

بالإضافة إلى الغرامة البالغة 16.5 مليون دولار، يمنع الأمر المقترح من لجنة التجارة الفيدرالية Avast من تحريف ما تفعله بالبيانات التي تجمعها.

ويجب عليها التوقف عن "بيع أو ترخيص أي بيانات تصفح" من منتجات Avast للمعلنين، بالإضافة إلى حذف جميع بيانات تصفح الويب التي حصلت عليها Jumpshot، كما يُطلب من Avast أيضًا إخطار العملاء المتأثرين بأن بياناتهم قد تم بيعها دون علمهم.

وقال المتحدث باسم Avast، جيس موني، في بيان لموقع The Verge : "نحن ملتزمون بمهمتنا المتمثلة في حماية وتمكين الحياة الرقمية للأشخاص" . "بينما نختلف مع ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية وتوصيفها للحقائق، يسعدنا حل هذه المسألة ونتطلع إلى الاستمرار في خدمة الملايين من عملائنا حول العالم."

وقامت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) باتخاذ إجراءات صارمة ضد ممارسات خصوصية البيانات السيئة في الأسابيع الأخيرة.

وفي يناير، توصلت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى تسوية مع Outlogic (المعروفة سابقًا باسم X-Mode Social) تمنع وسيط البيانات من بيع المعلومات التي يمكن استخدامها لتتبع مواقع المستخدمين. لقد منعت InMarket من بيع مواقع المستخدمين المحددة أيضًا.