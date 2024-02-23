شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتهم شركة جوجل بإدارة برمجة عنصرية مجنونة ومعادية للحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد إيلون ماسك شركة جوجل التي أوقفت مؤقتًا ميزة إنشاء الصور الخاصة ببرنامج الدردشة الآلي Gemini، بعد رد فعل عنيف من بعض المستخدمين الذين زعموا أن الميزة تنشأ صور عنصرية ضد البيض، وكتب " ماسك " منشورات متعددة على موقع X ينتقد فيها Google.

وفقًا لما ذكره موقع "business insider"، كتب ماسك في أحد المنشورات: "أنا سعيد لأن جوجل بالغت في تقدير قدراتها في توليد صور الذكاء الاصطناعي، حيث جعلت برامجها العنصرية المجنونة والمعادية للحضارة واضحة للجميع".

وقال الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الذكاء الاصطناعي ينشئ باستمرار صورًا لأشخاص ذوى بشرة داكنة حتى في سياقات تاريخية غير دقيقة.

فيما قالت جوجل إنها "تدرك أن نموذجها للذكاء الاصطناعى يقدم معلومات غير دقيقة في بعض الصور التاريخية لتوليد الصور"، مؤكدة أن الشركة تعمل على تحسين هذه الأنواع من الصور على الفور، وأنهاستعيد إصدار نسخة محسنة قريبًا".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يوبخ فيها " ماسك " الشركات لتبنيها ما يدعي أنها سياسات معيبة تتعلق بالتنوع المؤسسي والإنصاف والشمول.

انتقد ماسك أيضًا شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى، مثل شركة OpenAI التابعة لـ Sam Altman، لصالح شركة Grok التابعة لشركته X's AI.