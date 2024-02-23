شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إغلاق Google Pay فى الولايات المتحدة قريبًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم استبدال Google Pay إلى حد كبير بمحفظة Google فى عام 2022، لكنها لا تزال تعمل في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة.

والآن، أعلن عملاق البحث أنه سيتم إيقاف الدفع في الولايات المتحدة في 4 يونيو 2024 في محاولة لتبسيط تطبيقات الدفع الخاصة به.

وبعد ذلك، سيكون متاحًا فقط في سنغافورة والهند بسبب "الاحتياجات الفريدة في تلك البلدان"، حسبما كتبت جوجل في مدونة.

وكجزء من الإيقاف، ستقوم Google بإزالة مدفوعات نظير إلى نظير (P2P)، وإدارة رصيدك و"العثور على العروض والصفقات، و توصي باستخدام وجهة الصفقات الجديدة على البحث. سيظل بإمكان المستخدمين تحويل رصيد Google Pay (GPay) إلى حساب مصرفي بعد 4 يونيو 2024 باستخدام موقع Google Pay الإلكتروني.

وقالت الشركة إن Google Wallet حلت الآن محل GPay إلى حد كبير، مع خمسة أضعاف عدد المستخدمين في 180 دولة، وذلك لأنه يمكنه التعامل مع أكثر من مجرد عمليات الدفع ، فبالإضافة إلى بطاقات الائتمان والخصم، فإنه يقوم بتخزين بطاقات النقل ومعرفات الدولة ورخص القيادة ومفاتيح السيارة الافتراضية والمزيد.

وقد كان نظام الدفع في Google في حالة من الفوضى على مر السنين، وبدأت باسم Google Wallet، والتي تم إطلاقها في عام 2011. في ذلك الوقت، كان نظام الضغط للدفع الذي ظهر قبل سنوات من Apple Pay (2014)، بدعم من Mastercard وتجار التجزئة مثل Macy's.

وفي الوقت نفسه، تم طرح Android Pay في عام 2015، ثم تم دمجه مع Google Wallet في عام 2018 وتم تغيير علامته التجارية إلى Google Pay.

بالإضافة إلى ذلك، كان لدى الشركة في الأصل بطاقة Google Wallet (التي تم إيقافها في عام 2016) والتي كانت في الواقع بطاقة خصم مدفوعة مسبقًا قابلة للاستخدام مع أي بائع تجزئة يقبل Mastercard.

والآن عاد كل شيء تحت مظلة Google Wallet ما لم تغير الشركة رأيها مرة أخرى.