شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Palworld تتخطى 25 مليون لاعب على الكمبيوتر الشخصى و Xbox والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Palworld، لعبة البقاء على قيد الحياة والمغامرة التي حطمت الأرقام القياسية لعدد اللاعبين على Steam عند الإطلاق، باعت 15 مليون نسخة على منصة Valve، حيث أعلن مطورو Pocketpair مؤخرا أن إجمالي عدد اللاعبين في اللعبة قد تجاوز 25 مليون لاعب، مع 15 مليون لاعب على Steam و10 ملايين لاعب على Xbox.

ومنذ إصدارها الشهر الماضي، أصبحت Palworld ظاهرة، حيث أصبحت واحدة من أكثر الألعاب التي تم لعبها في تاريخ Steam على الرغم من أنها اجتذبت اتهامات بالسرقة الأدبية بسبب مخلوقاتها داخل اللعبة على طراز Pokémon والتي يمكن للاعبين التقاطها وتدريبها واستخدامها في القتال.

وأكد الاستوديو الياباني Pocketpair، صانع لعبة Palworld، في منشور على X الخميس أن اللعبة تجاوزت 25 مليون لاعب بشكل عام، مع بيع 15 مليون نسخة على Steam، ويحتوي عنوان اللعبة أيضًا على 10 ملايين لاعب على Xbox، على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من هذا العدد من المحتمل أن يكون من اللاعبين الذين يصلون إلى اللعبة عبر Xbox Game Pass.

في الشهر الماضي، أكدت مايكروسوفت أن Palworld كانت أكبر إطلاق لـ Game Pass لجهة خارجية على الإطلاق واللعبة الأكثر لعبًا على منصاتها، وقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة Pocketpair، تاكورو ميزوبي، استجابة اللاعب بأنها "هائلة" في ذلك الوقت، وأضاف: "هذه مجرد البداية بالنسبة لنا ولشركة Palworld، والتعليقات التي نجمعها أثناء استخدام Game Preview ستسمح لنا بمواصلة تحسين تجربة Pal Tamers عبر جميع المنصات".

وحاليًا، تعد Palworld خامس أكثر الألعاب لعبًا على Steam، مع 206,401 لاعبًا متزامنًا في وقت كتابة هذا التقرير، وفقًا لمخططات SteamDB، إن ذروة عدد اللاعبين على الإطلاق على المنصة تقع خلف PUBG: Battlegrounds فقط.

وبينما تضخم عدد لاعبي Palworld، كانت اللعبة موضع جدل حول تصميم مخلوقاتها داخل اللعبة، والتي تسمى Pals، واتهم العديد من اللاعبين والمطورين والمعلقين اللعبة بسرقة تصميمات المخلوقات من بوكيمون.

وأصدرت شركة Pokémon Company بيانًا الشهر الماضي تناولت فيه اتهامات الانتحال وأكدت أنها تعتزم التحقيق في أي حالات مزعومة لانتهاك حقوق الطبع والنشر، وقالت الشركة في بيانها: "لقد تلقينا العديد من الاستفسارات بخصوص لعبة شركة أخرى تم إصدارها في يناير 2024. ولم نمنح أي إذن لاستخدام الملكية الفكرية أو الأصول لبوكيمون في تلك اللعبة".

تم إصدار Palworld في الوصول المبكر في 19 يناير وهي متاحة على الكمبيوتر الشخصي (عبر Steam) وXbox One وXbox Series S/X وهي مضمنة أيضًا في Xbox Game Pass، وتتميز اللعبة بحيوانات على طراز البوكيمون، أو الأصدقاء، والتي يمكن أسرها وترويضها للقتال والانتقال وبناء القاعدة في عالم اللعبة المفتوح.