شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف نجحت مركبة أوديسيوس فى هبوط دام 73 دقيقة على القمر.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت مركبة فضائية خاصة بسلام على سطح القمر، وهي المرة الأولى التي تصل فيها الولايات المتحدة إلى القمر منذ نهاية عصر أبولو قبل 50 عامًا، وقامت مركبة أوديسيوس، وهي مركبة هبوط غير مأهولة بقيمة 118 مليون دولار تم بناؤها بواسطة آلات بديهية، بهبوط سلس بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنها خلال هبوطها الذي استغرق 73 دقيقة، تباطأت أوديسيوس من سرعة 4000 ميل في الساعة (6500 كيلومتر في الساعة) لتقوم بهبوط سلس في منطقة مليئة بالحفر.

ومع ذلك، كادت المهمة أن تنتهي بالفشل عندما اضطرت المركبة إلى التحول إلى نظام ملاحي تجريبي في منتصف الهبوط.

تم إطلاق أوديسيوس على صاروخ SpaceX Falcon 9 قبل ستة أيام، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بفلوريدا.

وكانت المركبة غير المأهولة تدور حول القمر على ارتفاع حوالي 57 ميلاً فوق السطح منذ وصولها إلى مدارها.

وقالت الشركة يوم الأربعاء إن أودي ظلت "بصحة ممتازة" مع استمرارها في الدوران حول القمر، على بعد حوالي 239 ألف ميل من الأرض، ونقل بيانات الرحلة والصور القمرية إلى مركز التحكم في المهمة التابع لشركة Intuitive Machines في هيوستن.

وبعد أن أبطأ سقوطه، هبط أودي بسلام على حافة حفرة مالابرت A العملاقة على بعد حوالي 300 كيلومتر (190 ميلاً) شمال القطب الجنوبي للقمر، وبعد 15 دقيقة متوترة، تلقى الطاقم الذي عاد إلى الأرض أخيرًا إشارة أودي تؤكد نجاح الهبوط.

ويمثل هذا الهبوط المرة الأولى منذ عام 1972 مع آخر مهمة أبولو التي تقوم فيها مركبة أمريكية بهبوط ناجح على سطح القمر.

على الرغم من أن مركبة الهبوط تم بناؤها بواسطة شركة Intuitive Machine، إلا أن ناسا قامت بتمويل العملية جزئيًا عن طريق شراء مساحة شحن على متن أوديسيوس.

ويمثل هذا أيضًا أول هبوط على سطح القمر باستخدام صاروخ من شركة Space X التابعة لشركة إيلون ماسك، والتي دفعت لها شركة Intuitive Machines مبلغ 130 مليون دولار مقابل الإطلاق.