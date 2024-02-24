شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة "Lunarcraft" الجديدة تتيح لك بناء قاعدة القمر الخاصة بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) لعبة جديدة تسمى Lunarcraft للعب في لعبة Minecraft والتي تستخدم بيانات الأقمار الصناعية الفعلية لإنشاء مناظر طبيعية واقعية للقمر.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، انطلقت مركبة مدارية يابانية تحمل اسم كاجويا من مركز تانيجاشيما الفضائي بهدف استكشاف أصل القمر القديم وتطوره، وباستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من مهمة المسح للمركبة الفضائية، وأعادت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إنتاج البيئة الجيولوجية للقمر في عالم ماينكرافت.

تم تعيين Lunarcraft في حفرة Theophilus، التي تقع في قاعدة Mare Nectaris، وتشمل هذه المنطقة الأكبر منطقة الهبوط الأمامية SLIM ، والتي قامت بأول هبوط ياباني على سطح القمر الشهر الماضي.

ويعد "Lunarcraft هو عالم قمري تم تخطيطه وإنتاجه من جانب مركز JAXA لتعليم الفضاء ويظهر في لعبة Metaverse الشهيرة عالميًا Minecraft.

هذه لعبة يمكنك من خلالها اللعب والتعرف على القمر والفضاء في عالم قمري يعكس بيانات التضاريس القمر الذي تم الحصول عليه بواسطة القمر الصناعي Kaguya التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية الذي يدور حول القمر.

تستهدف المهمة 1 التحسينات الأساسية للقاعدة القمرية لكل من الوحدات المختبرية والسكنية باستخدام الخدمات اللوجستية لتخطيط الموائل القمرية الأكثر كفاءة لسكانها.

أما المهمة 2 تدور حول الزراعة القمرية وتحسين المزرعة في محاولة لزراعة عناصر مثل القمح والبطاطس، بالإضافة إلى المحاصيل التي يمكن استخدامها للوقود الحيوي.

وتركز المهمة 3 على الاستخدام الفعال لأنابيب الحمم البركانية، والتي يمكن أن تساعد في إبقاء البشر محميين من الأشعة الكونية ودرجات حرارة القمر المتقلبة.

وتتيح المهمة 4 للاعبين إنشاء قاعدة لتعدين الموارد وآلات للمساعدة في تحديد موقع واستخراج المعادن والمعادن اللازمة لنمو وتشغيل موقع استيطاني.

كما أن المهمة 5 مخصصة لتطوير موقع الإطلاق وتهتم ببناء وصيانة مرافق إطلاق الصواريخ لوصول المركبات الفضائية ومغادرتها، بما في ذلك الطرق ومستودعات الوقود.

وتتمثل المهمة 6 فى الحفاظ على التراث القمري واستخدامه، وتتعامل مع الحفاظ على الأشياء البشرية والآثار القمرية ذات الأهمية التاريخية آمنة للأجيال القادمة وموجودة في متحف العرض.

وتركز المهمة 7 على بناء خيارات سكنية جديدة ومتنوعة لمجموعة متنوعة من المساكن والمساحات المعيشية القمرية مع نمو عدد سكان القمر.