شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزات Threads الجديدة تتيح حفظ المسودات والتقاط الصور داخل التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر ميتا حاليًا بعض إمكانيات Threads، والتي يصفها آدم موسيري، رئيس Instagram، بأنها بعض الميزات "الأكثر طلبًا" للشبكة الاجتماعية، ولعل إحدى هذه الميزات التجريبية هي القدرة على حفظ المسودات، فسيتمكن المستخدمون بسهولة من حفظ المنشور الذي كتبوه كمسودة يمكنهم تحريرها ونشرها لاحقًا عن طريق التمرير لأسفل على شاشة أجهزتهم المحمولة.



ميزات Threads الجديدة

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget"، عندما تكون هناك مسودة محفوظة، تقوم قائمة التطبيق الموجودة أسفل الشاشة بتمييز رمز النشر، ومع ذلك، في الوقت الحالي، يمكنهم حفظ مسودة واحدة فقط، وليس من الواضح ما إذا كانت ميتا لديها خطط لمنح المستخدمين القدرة على حفظ المزيد.

بالإضافة إلى المسودات، تختبر ميتا أيضًا كاميرا داخل التطبيق، فهو يفتح كاميرا الهاتف المحمول من داخل Threads نفسه، بحيث يمكن للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم بسهولة أكبر.

ونشر مارك زوكربيرج، رئيس ميتا، منشورًا على الخدمة مع صورة قال إنها التقطت باستخدام الكاميرا الجديدة داخل التطبيق التي تختبرها الشركة.

وتعد هذه اختبارات أولية للميزات التجريبية، مما يعني أنها قد تخضع للكثير من التغييرات قبل أن تحصل على إصدار واسع، وهي متاحة فقط لعدد صغير من الأشخاص.

كما أنه خلال الشهر الماضي، بدأت ميتا أيضًا في اختبار ميزة الإشارة المرجعية لـ Threads التي تتيح للمستخدمين حفظ المنشورات التي يمكنهم الرجوع إليها لاحقًا.

وتجرى الشركة تجربة نسختها من المواضيع الشائعة على Threads أيضًا، إلى جانب القدرة على إنشاء منشورات مشتركة بين Threads وFacebook.