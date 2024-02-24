شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: NVIDIA تختبر تطبيقًا يوحد تجربة GeForce ولوحة التحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر NVIDIA تطبيقًا موحدًا جديدًا يتيح للمستخدمين ضبط إعدادات وحدة معالجة الرسومات وتثبيت البرامج وضبط اللعب، كل ذلك من نفس المكان.

وحاليًا، يتعين عليك الوصول إلى تطبيق لوحة التحكم القديم وإجراء بعض عمليات البحث في القائمة الثقيلة للقيام بأشياء مثل تكوين G-Sync، ويوجد أيضًا تطبيق "سهل الاستخدام" منفصل تمامًا يسمى GeForce Experience لإجراء تعديلات GPU الأساسية وتحديثات برنامج التشغيل والإعدادات السريعة ، ولذا فإن هذا يدمج شيئين مختلفين في شىء واحد، وفقا لتقرير انجادجيت.

ويعد تطبيق NVIDIA الذى يحمل الاسم المناسب مجرد إصدار تجريبي في الوقت الحالي، ولكن يبدو أنه يفعل الكثير، ويمكنك استخدامه لتحديث برامج التشغيل واكتشاف وتثبيت التطبيقات المستقلة مثل GeForce Now وإجراء جميع أنواع تعديلات GPU.

ولتبسيط الأمور بشكل أكبر لمحبي ألعاب الكمبيوتر، يمكنك أيضًا استخدامها لضبط إعدادات اللعبة وإعدادات برنامج التشغيل ، كما إنه إلى حد كبير متجر شامل.

وهناك تراكب مُعاد تصميمه داخل اللعبة لتسهيل الوصول إلى أدوات التسجيل ومراقبة الأداء، ويتيح لك التراكب أيضًا تطبيق مرشحات اللعب المختلفة، بما في ذلك المرشحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتاحة لمستخدمي GeForce RTX.

ويبدو أن التطبيق يستهدف بشكل مباشر أولئك الذين يرفضون التعقيد الملحوظ لألعاب الكمبيوتر. يمكنك أيضًا استخدامه لاسترداد الحزم والمكافآت والاشتراك في الميزات التجريبية وإمكانيات RTX الجديدة.

وعند الحديث عن إمكانيات RTX الجديدة، يتيح التطبيق للمستخدمين تجربة أداة الريمكس الجديدة بسهولة والتي تضيف أنسجة مطورة محسنة بالذكاء الاصطناعي إلى الألعاب القديمة، و تحصل لعبة Half Life 2 الشهيرة على نسخة RTX remaster غير رسمية بفضل هذه التقنية.

وسيتمكن التطبيق أيضًا من الوصول إلى ميزة جديدة تسمى RTX Dynamic Vibrance والتي تعمل على تعزيز الوضوح البصري وتحسين ميزة Digital Vibrance الحالية الموجودة في تطبيق لوحة التحكم الحالى.

و للاحتفال بهذا الإصدار التجريبي، كشفت NVIDIA عن برنامج تشغيل جديد جاهز للعبة صياغة البقاء Nightingale ، ويعمل برنامج التشغيل هذا على تحسين اللعبة باستخدام DLSS 3 ويضيف تقنية تقليل زمن الوصول Reflex الخاصة بالشركة، أما بالنسبة للنسخة التجريبية، فهي متاحة للتحميل الآن. لذا تفضل وجربها.