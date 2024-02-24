شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 ألعاب حصرية لـ Xbox تصل إلى PlayStation وNintendo Switch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتوفر قريبًا ألعاب الطرف الأول من مايكروسوفت Pentiment وGrounded وHi-Fi Rush وSea of Thieves على منصات Nintendo Switch وPlayStation.

وأكدت Xbox، أنه مثل الألعاب الشهيرة الأخرى متعددة المنصات مثل Minecraft وCall of Duty وOverwatch وDiablo، سيتمكن اللاعبون قريبًا من الوصول إلى هذه الألعاب الحصرية على وحدات تحكم Nintendo Switch وPlayStation 4 وPlayStation 5.

وتؤكد هذه الخطوة وجود اتجاه أكبر في صناعة الألعاب نحو زيادة إمكانية الوصول وقابلية التشغيل البيني عبر الأنظمة الأساسية، ومن خلال اعتماد هذه الإستراتيجية، تأمل الشركة في تشجيع قدر أكبر من الشمولية والوصول إلى نطاق أوسع من اللاعبين.

وفي إصدار Xbox Wire، أكدت الشركة أن Pentiment من Obsidian Entertainment ستأتي إلى PlayStation 4 وPlayStation 5 وNintendo Switch في 22 فبراير، كما ستتوفر لعبة أخرى لنفس المطور، Grounded، على PlayStation 4 وPlayStation 5 وPlayStation 4، وعلى نينتندو سويتش ابتداءً من 16 أبريل.

وتم تطوير Hi-Fi Rush بواسطة Tango Gameworks، وهي لعبة مغامرات مبنية على الإيقاع ولم يتم تأكيد إصدارها على Nintendo Switch بعد، مثل Rare's Sea of Thieves، لكن هذه الألعاب قادمة إلى منصات PlayStation، مع توفر الشراء المسبق على واجهات متاجر PlayStation 5 الرقمية اعتبارًا من 22 فبراير، ستأتي Hi-Fi Rush إلى المنصة في 19 مارس، بينما سيتم فتح Sea of Thieves على المنصة في 30 أبريل.

وفي الوقت نفسه، سيأتي Grounded وSea of Thieves مع دعم اللعب المشترك لأجهزة Xbox وPlayStation والكمبيوتر الشخصي، حسبما أكد الإصدار.



وأضافت الشركة أنه في وقت لاحق من هذا العام، ستأتي عناوين مثل Senua's Saga: Hellblade II وAvoed وIndiana Jones وGreat Circle والمزيد إلى Xbox Series X وS والكمبيوتر الشخصي وXbox Cloud Gaming وXbox Game Pass.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Gaming Phil Spencer الأسبوع الماضي أن أربعة ألعاب حصرية لـ Xbox ستكون متاحة على منصات PS5 وNintendo Switch، وأكدت الشركة أيضًا أن عناوين Activision-Blizzard ستكون متاحة قريبًا على Xbox Game Pass، بدءًا من Diablo IV في 28 مارس.