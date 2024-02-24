شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بانداى نامكو: لعبة Elden Ring باعت أكثر من 23 مليون نسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Bandai Namco عن أن لعبة Elden Ring، لعبة تقمص الأدوار الخيالية الشهيرة من FromSoftware، باعت أكثر من 23 مليون نسخة منذ إصدارها في عام 2022، وكشف الناشر عن رقم المبيعات في أعقاب العرض الترويجي للعبة وتاريخ الإصدار لأول توسعة كبيرة للعبة، Shadow of the Erdtree، يوم الأربعاء، وقبل عام بالضبط، أعلنت شركة Bandai Namco أن لعبة Elden Ring باعت 20 مليون نسخة حول العالم.

ووفقًا لشركة Bandai Namco، يتألف إجمالي رقم مبيعات Elden Ring من الإصدار المادي والإصدار الرقمي القابل للتنزيل عبر جميع الأنظمة الأساسية، بما في ذلك Steam على الكمبيوتر الشخصي، وتعد لعبة RPG هي اللعبة الأكثر مبيعًا لمطور FromSoftware بشكل مريح، متفوقة على Dark Souls 3 (التي تم إصدارها في عام 2016)، والتي باعت أكثر من 10 ملايين وحدة (كما أكد الاستوديو في عام 2020)، وفي الواقع، تقترب Elden Ring من إجمالي رقم المبيعات لسلسلة Dark Souls، التي شحنت أكثر من 27 مليون نسخة.

ومن المرجح أن يرتفع رقم المبيعات البالغ 23 مليونًا هذا العام مع إطلاق Elden Ring: Shadow of the Erdtree، أول توسعة رئيسية في القصة للعبة الأساسية، وكشفت Bandai Namco عن أول مقطع دعائي لأسلوب اللعب للمحتوى القابل للتنزيل (DLC) وأكدت تاريخ إصداره في 21 يونيو يوم الأربعاء، وعرض المقطع الدعائي الذي تبلغ مدته ثلاث دقائق بيئة جديدة وأعداء وزعماء جدد، وقدم الكثير من التلميحات للمعجبين ليختاروا ما بينهم.

ويتطلب Shadow of the Erdtree أن تكون اللعبة الأساسية قابلة للعب وستكون متاحة أيضًا في حزمة تضم Elden Ring والتوسعة القادمة في عرض واحد، وفي الوقت نفسه، لا تزال Elden Ring تحظى بشعبية كبيرة على Steam، حيث لا تزال تسجل عددًا من اللاعبين المتزامنين يبلغ حوالي 50000 في وقت كتابة هذا التقرير.

وبالعودة إلى فبراير 2023، أكدت شركة Bandai Namco أن لعبة Elden Ring باعت 20 مليون نسخة حول العالم خلال عام واحد منذ إصدارها، وقال الناشر في بيان: "تود الشركات أن تشكر كل من لعب هذه اللعبة من أعماق قلوبهم، وسوف تستمر في تطوير طرق مختلفة للجماهير للاستمتاع بعالم ELDEN RING في المستقبل".

وتم إصدار Elden Ring في 25 فبراير 2022 عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS4 وPS5 وXbox One وXbox Series S/X واستمرت في الفوز بلقب لعبة العام في The Game Awards 2022.