شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك منع الرسائل النصية المزعجة على الآيفون فى 6 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك حظر أي رقم لمنع الرسائل النصية من الوصول إلى هاتفك أيفون، وغالبًا ما تأتي النصوص غير المرغوب فيها من مجموعة واسعة من الأرقام التي تبدو عشوائية، لذلك ربما لا يستحق حظر كل رقم منها وقتك، ولكن قد يكون هذا مفيدًا إذا كان هناك عدد كبير من النصوص غير المرغوب فيها واردة من نفس الرقم.

الخطوة 1: افتح تطبيق الرسائل على هاتفك.

الخطوة 2: حدد محادثة تحتوي على نص غير مرغوب فيه.

الخطوة 3: حدد الأيقونة التي تحتوي على الرقم الموجود أعلى المحادثة.

الخطوة 4: حدد زر المعلومات من البطاقة التى تظهر.

الخطوة 5: حدد حظر هذا المتصل في الجزء السفلي من الشاشة التالية.

الخطوة 6: من النافذة المنبثقة التي تظهر، حدد حظر جهة الاتصال للتأكيد.

سيؤدي هذا إلى حظر كل من الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من الرقم المحدد، بما في ذلك مكالمات FaceTime الصوتية ومكالمات الفيديو.

وسيتم إرسال المكالمات الخلوية الواردة إلى البريد الصوتي، وسيتم تجاهل مكالمات FaceTime، وسيتم تجاهل الرسائل النصية بصمت. لاحظ أنه لا يمكن استرداد الرسائل النصية الواردة من رقم محظور حتى إذا قمت بإلغاء حظر الرقم لاحقًا.