شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه أداة "Geneative Erase" الجديدة فى نظام ويندوز وكيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت مؤخرًا عن تحديث جديد لتطبيق الصور الخاص بها، ما يوفر ميزات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل من أجهزة Arm64 وأجهزة Windows 10، ويتماشى هذا التحديث مع اتجاه أدوات تحرير الصور المدعمة بالذكاء الاصطناعي والتي يقدمها المنافسون مثل هواتف سلسلة Google Pixel وSamsung Galaxy 24.

والآن، يمكن لمستخدمي Windows على سطح المكتب الاستمتاع بميزات مثل Geneative Erase وتمويه الخلفية وإزالة الخلفية واستبدالها، وبدأت مايكروسوفت في طرح تحديثات الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه على قنوات Windows Insiders - بما في ذلك Windows Insiders على نظام التشغيل Windows 10 في قناة معاينة الإصدار بدءًا من 22 فبراير، وللحصول على التحديثات، يُنصح المستخدمون بتحديث Windows الخاص بهم، وفي الوقت نفسه، دعونا نلقي نظرة على جميع الميزات الجديدة التي تقدمها مايكروسوفت لمستخدمي Windows.

ميزة Geneative Erase في نظام التشغيل Windows

يتضمن تحديث Windows الجديد Geneative Erase، وهي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إزالة الكائنات غير المرغوب فيها أو عوامل التشتيت من صورهم، مثل الفوضى في الخلفية، وتستخدم الميزة الذكاء الاصطناعي لإنشاء نتيجة واقعية وسلسة بعد مسح الكائنات، حتى بالنسبة للمساحات الكبيرة، ويمكن للمستخدمين ضبط حجم الفرشاة وإضافة أو إزالة الأقنعة للتحكم في عملية المسح.

ويمكنك الوصول إلى ميزة Geneative Erase عن طريق اختيار خيار المسح ضمن تحرير الصورة، وبعد ذلك، يمكنك استخدام أداة الفرشاة لتحديد الأجزاء التي تريد مسحها. يمكنك أيضًا تغيير حجم الفرشاة ليناسب احتياجاتك، وبالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تريد مزيدًا من التحكم أو تحتاج إلى مسح أشياء متعددة في نفس الوقت، فيمكنك إيقاف تشغيل التطبيق التلقائي واستخدام الأقنعة، وكل قناع عبارة عن منطقة سيتم مسحها عند تطبيق التغييرات.





ميزات Background Editingبالإضافة إلى ذلك، يحصل Windows أيضًا على ميزتين أخريين تتيحان للمستخدمين تغيير خلفية صورهم: Blur الخلفية وإزالة الخلفية واستبدالها، وتساعدك ميزة Blur الخلفية على إنشاء تأثير bokeh الذي يركز على الموضوع الأمامي ويطمس الخلفية.

ويمكن لميزات إزالة الخلفية واستبدالها قطع الموضوع الأمامي واستبدال الخلفية بلون خالص أو صورة أخرى. يمكن أن تكون هذه الميزات مفيدة لإنشاء صور شخصية أو ملصقات أو صور مضحكة.

والجدير بالذكر أن جميع ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه متاحة الآن في تطبيق الصور لنظام التشغيل Windows 11 لأجهزة Arm64، والتي يتم تشغيلها بواسطة معالجات تستخدم بنية ARM. وفقًا لمايكروسوفت، تتمتع هذه الأجهزة بعمر بطارية طويل وإمكانية النقل، ويمكنها الاستفادة من ميزات تحرير الذكاء الاصطناعي في تطبيق الصور. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل مستخدمو Windows 10 أيضًا على هذه الميزات لأول مرة، حيث كانت في السابق حصرية لنظام التشغيل Windows 11.

ولأول مرة، سيتلقى Windows 10 جميع ميزات تحرير الذكاء الاصطناعي التي كانت متاحة سابقًا فقط على Windows 11، بما في ذلك الخلفية الضبابية، وإزالة الخلفية واستبدالها، والمسح التوليدي،" كما جاء في منشور السجل الرسمي لـ Micrsfot، بالإضافة إلى ذلك، يوفر تحديث Windows الجديد أيضًا العديد من إصلاحات الاستقرار والتحسينات.