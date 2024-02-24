شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الأختلافات بين هاتف iPhone 13 Pro Max و iPhone 12 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل عن سلسلة أيفون 13 منذ عامين تقريبًا، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro Max من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 12 Pro كما يلي:





هاتف iPhone 13 Pro Max

الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz.

دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 1TB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 4373 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.





‏iPhone 12 Pro

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: OLED.

دقة الشاشة: 2532 × 1170 بيكسل.

المعالج: A14 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 128GB .

نظام التشغيل:iOS (14.x) .

البطارية:2815 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابيكسل.

الأبعاد:146.7 × 71.5× 7.4 ملم .

الوزن: 189 جرام.