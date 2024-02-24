شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الأختلافات بين هاتف iPhone 13 Pro Max و iPhone 12 Pro والان مع تفاصيل الخبر
هاتف iPhone 13 Pro Max
الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz.
دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.
المعالج: معالج A15 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 1TB.
نظام التشغيل: iOS (15.x).
البطارية: بقوة 4373 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.
الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.
iPhone 12 Pro
الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.
نوع الشاشة: OLED.
دقة الشاشة: 2532 × 1170 بيكسل.
المعالج: A14 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 128GB .
نظام التشغيل:iOS (14.x) .
البطارية:2815 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابيكسل.
الأبعاد:146.7 × 71.5× 7.4 ملم .
الوزن: 189 جرام.
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