شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حظر الرسائل النصية غير المرغوب فيها على نظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون حظر الرسائل غير المرغوب فيها على نظام Android أكثر صعوبة نظرًا لأن كل شركة مصنعة للهواتف تقريبًا لها نظام تشغيل خاص بها، والذي يتضمن غالبًا تطبيقًا خاصًا بها للتعامل مع الرسائل النصية.

ولحسن الحظ قامت أشهر شركات تصنيع الهواتف الذكية مؤخرًا بتوحيد معاييرها على رسائل Google، وإليك كيفية حظر البريد العشوائي هناك:

الخطوة 1: افتح تطبيق الرسائل من Google على هاتفك.

الخطوة 2: حدد صورة ملفك الشخصي أو الأحرف الأولى من اسمك في الزاوية العلوية اليمنى.

الخطوة 3: حدد إعدادات الرسائل .

الخطوة 4: قم بالتمرير لأسفل وحدد الحماية من البريد العشوائي .

الخطوة 5: حدد مفتاح التبديل الموجود بجانب تمكين الحماية من البريد العشوائي لتشغيله.

وستنتقل الرسائل التي تم تحديدها على أنها رسائل غير مرغوب فيها إلى مجلد البريد العشوائي والمحظور الذي يمكن الوصول إليه من القائمة المكونة من ثلاثة أسطر في الزاوية العلوية اليسرى من تطبيق الرسائل.