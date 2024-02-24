تكنولوجيا: تطبيق Nvidia ينطلق بتجربة متكاملة تستبدل “GeForce Experience”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nvidia عن إطلاق تطبيق Nvidia الجديد الذي تستبدل به الشركة برامج GeForce Experience وأيضاً لوحة تحكم Nvidia بتجربة واحدة متكاملة في التطبيق.

لم تقدم برامج Nvidia لأجهزة الحاسب التجربة المثالية للمستخدمين، حيث جاءت لوحة التحكم التي تتضمن الكثير من الإعدادات الخاصة بالعرض بتجربة منفصلة لا تتكامل مع برنامج “GeForce Experience”، كما تطلبت تحديثات البرنامج التسجيل بحساب Nvidia في البداية لتحميل التحديثات بشكل تلقائي على الأجهزة، وبدء تحسين إعدادات تشغيل الألعاب للوصول إلى الآداء المطلوب.

بينما ينطلق تطبيق Nvidia الجديدة بتجربة متكاملة للمستخدمين تجمع بين لوحة التحكم وبرامج GeForce Experience في تطبيق واحد متكامل يقدم تجربة أكثر كفاءة في دعم المستخدمين، والجمع بين تطبيقات Nvidia الأخرى والمميزات المقدمة من الشركة.

ولقد قامت الشركة بإعادة تصميم الواجهة بشكل كامل، كما أن التطبيق لن يحتاج من المستخدم التسجيل بحساب Nvidia في البداية، حيث أصبحت هذه الخطوة إختيارية، كما سيتاح للمستخدم تثبيت تحديثات البرامج مباشرة عبر التطبيق.

أيضاً أصبح مركز التحكم الخاص بكرت الشاشة الآن مدمج في تطبيق Nvidia الجديد، ليتيح جلب إعدادات الألعاب المثالية عبر “GeForce Experience” مع مركز تحكم الشركة، ليتيح للمستخدمين إضافة التعديل على الألعاب والتحكم في إعدادات التشغيل عبر تطبيق واحد.

يذكر أن Nvidia تؤكد على خططها لجلب كافة مميزات لوحة التحكم إلى التطبيق، كما ستقدم من خلال التطبيق التحسينات المطلوبة من رفع تردد التشغيل في الألعاب وإستعادة برامج التشغيل، إلا أن Nvidia قامت بإزالة ميزة البث عبر Twitch وYouTube ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو على الفيس ومنصة اليوتيوب.

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