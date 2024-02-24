شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: مركبة الهبوط على القمر "انقلبت على جانبها" ولكنها بحالة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا عن أن أول مركبة فضائية مملوكة للقطاع الخاص تهبط على سطح القمر "انقلبت على جانبها"، لكنها بحالة جيدة، وكانت شركة Intuitive Machines قد تلقت سابقًا بيانات تفيد بأن مركبة الهبوط Odysseus التي تبلغ تكلفتها 118 مليون دولار كانت واقفة وأقدامها الستة على الأرض، لكن التحديثات كشفت أن مركبة الهبوط تستلقي على سطح القمر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لاحظت الشركة أن إحدى ساقي الطائرة انحشرت، مما أدى إلى سقوطها على جانبها، وذلك بعد يوم واحد فقط من الهبوط الذي تم تأكيده على أنه هبوط سلس.

وقال الرئيس التنفيذي ستيف ألتيموس، إنه وفريقه لم يتعمدوا تضليل الجمهور عندما شاركوا على X عودة أمريكا إلى سطح القمر بعد أكثر من 50 عام منذ مهمات أبولو، لقد كانوا فقط يعملون باستخدام القياس عن بعد القديم.

وأوضح ألتيموس في مؤتمر صحفي أن قدم المركبة اصطدمت بالسطح أثناء تحركها بشكل جانبي، مما أدى إلى انقلاب مركبة الهبوط على صخرة.

قال ألتيموس، وهو يستخدم نموذجًا لإظهار موقع أوديسيوس على القمر: "نأمل ألا تتضرر المجموعة الشمسية الموجودة على السطح العلوي وأن تأتي الشمس حول مركبة الهبوط للحصول على بعض الطاقة".

واستمر في التوضيح في المؤتمر الصحفي أن أوديسيوس يتمتع بالكثير من قدراته التشغيلية بغض النظر عن انقلابه.

وقال ألتيموس: "لدينا اتصالات مع مركبة الهبوط، ونرسل أوامر إلى المركبة"، مضيفًا أن الفرق تعمل على الحصول على الصور الفوتوغرافية الأولى من سطح القمر في موقع الهبوط.

لم تشارك وكالة ناسا أو شركة Intuitive Machines الخطوات التالية لأوديسيوس.

وكان إطلاق أوديسيوس الأسبوع الماضي على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.