شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام الـGPS فى خطر.. الخبراء يحذرون من أقوى توهج شمسى منذ 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا عن توهج شمسي هائل، وهو انفجار قوي في الغلاف الجوي للشمس، حيث تم التقاطه بواسطة مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لـ "ناسا"، ويعد أقوى توهج شمسي منذ سبع سنوات، منذ أن تسببت موجة في سبتمبر 2017 في انقطاع التيار الكهربائي لساعات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول الخبراء إن الإشعاع الناتج الموجه نحو الأرض يمكن أن يؤثر على شبكات الطاقة وإشارات الملاحة GPS، أو يشكل مخاطر على المركبات الفضائية ورواد الفضاء، على الرغم من أنه يمكن أن يسبب أيضًا شفقًا جميلًا في السماء.

وتوضح وكالة ناسا، إن التوهجات الشمسية هي "انفجارات قوية" من الإشعاع عالي الطاقة الصادر عن سطح الشمس، والذي يمكن أن يسبب اضطرابات على الأرض.



وتقول الوكالة: "يمكن أن تؤثر التوهجات والانفجارات الشمسية على الاتصالات اللاسلكية وشبكات الطاقة الكهربائية وإشارات الملاحة، وتشكل مخاطر على المركبات الفضائية ورواد الفضاء".

يصف الخبراء قوة التوهجات الشمسية من خلال إعطائها حرفًا (من A وB وC وM وX) متبوعًا برقم (من 1 إلى 9).

ويُصنف هذا التوهج الجديد على أنه توهج X، مما يعني أنه أكبر نوع يمكن أن يؤدي إلى انقطاعات الراديو في جميع أنحاء العالم وعواصف إشعاعية طويلة الأمد في الغلاف الجوي العلوي.

هذا هو X6.3، وهو ليس بحجم موجة التوهجات الشمسية الضخمة في سبتمبر 2017، والتي تضمنت X9.3 وX8.2.

وخلصت دراسة في مجلة Space Weather في وقت لاحق إلى أن مشاعل عام 2017 دمرت الاتصالات اللاسلكية أثناء جهود الاستجابة للأعاصير في منطقة البحر الكاريبي.

يعد التوهج الشمسي X6.3 هذا الأسبوع هو الأكبر من بين ثلاثة توهجات حدثت منذ يوم الأربعاء، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والاثنان الآخران كانا X1.8 وX1.7 - لذا، في حين أنهما كانا أيضًا مشاعل من الفئة X، إلا أنهما لم يكونا بنفس القوة.

وفقًا لمتاحف جرينتش الملكية، عادةً ما يستغرق الأمر يومين بعد رؤية التوهج على الشمس، الذى حدث يوم الخميس الماضى، حتى تصل الجسيمات إلى الأرض.

كما أنه عند وصولها، يمكن أن تؤدي هذه الجسيمات إلى الشفق القطبي، وهو وميض مذهل من الأضواء الملونة النابضة بالحياة في السماء ويمكن مشاهدته بالقرب من قطبي الأرض.

يتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن يكون الشفق القطبي قابلاً للرؤية يوم الأحد في أقصى شمال اسكتلندا وخطوط العرض المغنطيسية الأرضية المماثلة "في ظل ظروف مشاهدة مواتية"، أي خالية من التلوث السحابي والضوئي.