تكنولوجيا: سامسونج تطلق أول تحديث لهواتف Galaxy S24 لتحسين آداء الكاميرة والشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري سامسونج عن إطلاق أول تحديث لإصدارات الشركة الجديدة من هواتف Galaxy S24، والذي يأتي بمعالجة لمشكلة الشاشة والكاميرة في هذه الإصدارات.

بدأت شركة سامسونج رسمياً في طرح أول تحديث لهواتف Galaxy S24، Galaxy S24 Plus، وأيضاً Galaxy S24 Ultra.

ويأتي تحديث سامسونج الأول لهواتف Galaxy S24 بميزة “Vividness” الجديدة من العملاق الكوري، وهو شريط تمرير جديد للتحكم في الشاشة وضبط مستوى الإشراق والوضوح المطلوب في الشاشة.

ولقد قدمت سامسونج ميزة “Vividness” في هذا التحديث إستجابة لعدد من الشكاوى التي سجلت من المستخدمين والتي أشير فيها إلى أن ضبط الألوان في هواتف Galaxy S24 يأتي بدقة أعلى وتشبع أقل في الشاشة.

كما يجلب هذا التحديث إصلاحات في كاميرة هاتف Galaxy S24 Ultra بشكل خاص، ومن المقرر أن يتوفر التحديث للمستخدمين في جميع الأسواق العالمية، حيث يعد أكبر التحديثات الموحدة المقدمة من سامسونج لجميع مستخدمي الإصدارات الجديدة من هواتف Galaxy S24.

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