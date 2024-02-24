شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل بعد شائعات إغلاق بريدها الإلكترونى: Gmail سيبقى كما هو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صححت شركة جوجل الأمور بعد نشر منشور غير رسمي يحتوي على لقطة شاشة مزيفة تدعي أن "Gmail يقترب من نهايته" على الإنترنت، حيث طمأنت المستخدمين أنهم ليسوا على وشك فقدان بريدهم الإلكتروني، و أعلنت عن إنهاء هذا الالتباس بأن "Gmail موجود ليبقى".

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، يبدو أن بعض المستخدمين الذين شاركوا البريد الإلكتروني الزائف عبر الإنترنت كانوا يعرفون أنه مزيف وقاموا بتوزيعه على سبيل المزاح، بينما شاركه آخرون مع ردود أفعال تشير إلى أنهم ربما اعتقدوا أنه إعلان حقيقي.

ولم يمض وقت طويل حتى شعر العديد من الأشخاص بالارتباك واعتقدوا حقًا أنهم سيفقدون إمكانية الوصول إلى Gmail في وقت لاحق من هذا العام.

كما أن المنشورات على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة X التي تظهر البريد الإلكتروني المزيف، تمت إضافتها لاحقًا إلى ملاحظات المجتمع، مما يوضح أن المعلومات كانت خاطئة.

لكن تذكر أنه لا يزال من الممكن أن تفقد بيانات Gmail الخاصة بك إذا لم تستخدم حسابك لفترة من الوقت، حيث قالت جوجل العام الماضي إنها تحتفظ بالحق في البدء في تطهير حسابات جوجل التي لم يتم استخدامها أو تسجيل الدخول إليها منذ عامين على الأقل.

يتضمن ذلك صور Google، بالإضافة إلى بيانات Google Workspace من تطبيقات Gmail، وDocs، وDrive، وMeet، والتقويم، ولكن إذا كنت تستخدم Gmail بانتظام، فلا تقلق: فلن يؤدي ذلك إلى أي شيء.