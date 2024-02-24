شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقدم حججها النهائية فى محاكمتها لاحتكار البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة جوجل لمحة عن حججها النهائية إلى قاضٍ فيدرالي في العاصمة في سعيها لإقناع المحكمة بأنها لا تمارس احتكارًا غير قانوني في البحث.

وقدمت الشركة نسخة غير مختومة من موجز ما بعد المحاكمة في معركتها ضد وزارة العدل الأمريكية بشأن اتفاقيات توزيع البحث الخاصة بها، وقالت وزارة العدل إن جوجل استخدمت عقودًا استبعادية مع شركات تصنيع الهواتف ومشغلي متصفحات الويب لتجعل من الصعب على محركات البحث الأخرى التنافس.

ويؤكد الموجز الذي أعدته الوكالة ، والذي تم تقديمه في وقت لاحق من اليوم بالاشتراك مع ائتلاف من الدول، أن جوجل "استغلت قوتها الاحتكارية من أجل "تجميد النظام البيئي" لما ينبغي أن يكون صناعة نابضة بالحياة وتنافسية."

وفى المذكرة المقدمة، قالت جوجل إن الأدلة من المحاكمة تظهر “بشكل قاطع” أن “جوجل هو محرك البحث الأعلى جودة والأكثر شعبية في الولايات المتحدة، مع أعلى نسبة تسييل من إعلانات محرك البحث العام.

بالإضافة إلى ذلك، أثبتت الأدلة أن الشركاء الذين اختاروا التعاقد مع جوجل لتحميل بحث جوجل مسبقًا باعتباره محرك البحث الافتراضي يفضلون جوجل بأغلبية ساحقة على أي محرك بحث آخر.

وقالت الحكومة إن جوجل استخدمت قوتها الشرائية الهائلة من خلال دفع مليارات الدولارات سنويًا لشركات مثل أبل للحفاظ على موقعها الافتراضي في محرك البحث على منصاتها وأجهزتها، مما أدى إلى استبعاد المنافسين من السوق.

وكشفت التجربة أن جوجل تمنح شركة أبل 36% من إيرادات إعلانات البحث التي تحصل عليها من متصفح Safari.

في عام 2021 وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، دفعت Google لشركة Apple حوالي 18 مليار دولار مقابل المكان الافتراضي على أجهزة iPhone.

"إن Google لا تركز على إنفاق أموالها واهتمامها ووقتها على تحسين البحث العام والإعلان على شبكة البحث لأنها ليست مضطرة إلى ذلك"، كما جاء في مذكرة المدعين، زاعمين أن النتيجة هي زيادة التكاليف بالنسبة للمعلنين وانخفاض الابتكار في السوق بالنسبة للمعلنين المستخدمين.

ليس أمام المستهلكين سوى القليل من الخيارات، ويخسرون منتجات أفضل، ويضحون بخصوصيتهم حيث يدفع المعلنون أسعارًا أعلى لأنه لا توجد بدائل ذات معنى لجوجل.

وكان من بين شهود المحاكمة مديرون تنفيذيون يديرون منافسين لبحث Google، مثل الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ساتيا ناديلا والرئيس التنفيذي لشركة DuckDuckGo جابرييل واينبرج ، ووصفوا كيف أن احتكار جوجل المزعوم للسوق منعهم من الحصول على حجم البحث الضروري الذي يمكن أن يساعدهم في أن يصبحوا بدائل أكثر قوة.

وتقول جوجل إن وزارة العدل ومجموعة الولايات التي رفعت دعوى قضائية عليها تريد "معاقبة Google وإعاقتها بشكل فريد عن التنافس للفوز باتفاقيات مشاركة الإيرادات هذه".

وترى جوجل أن النتيجة ستمنح محركات البحث ذات الجودة المنخفضة دفعة على أمل أن ترقى إلى مستوى التحدي، "على الرغم من السجل الطويل من الفشل في تحقيق مثل هذا النجاح في الماضي، حتى بعد فوزها بنتائج البحث الافتراضية أو تم الحصول على نطاق استعلام البحث بخلاف ذلك من خلال اتفاقيات مع محركات بحث أخرى مثل اتفاقية Microsoft-Yahoo لعام 2009.

وتستمر جوجل في القول: "إن هذه النتيجة تتعارض مع قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي". "إن معاقبة شركة ناجحة تفوقت على منافسيها في الابتكار لصالح المستهلكين يضر بالمنافسة، وليس العكس".

ومن المتوقع أن يتم المرافعات الختامية في القضية في مايو، بعد محاكمة استمرت عدة أسابيع وانتهت في نهاية عام 2023.

ستواجه جوجل وزارة العدل مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام ، عندما تدافع عن أعمالها في مجال تكنولوجيا الإعلان ضد مزاعم الاحتكار غير القانوني أمام هيئة محلفين في فرجينيا.