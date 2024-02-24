شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق قمر صناعى فى 2025 يوفر وضع "الزوم" على أى شخص فى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق خبراء الخصوصية إنذار الخطر بشأن قمر صناعي جديد قادر على التجسس على كل خطوة تقوم بها ومن المقرر إطلاقه في عام 2025، حيث يتميز القمر الصناعي، الذي أنشأته شركة Albedo الناشئة، بجودة عالية جدًا بحيث يمكنه "الزوم" على الأشخاص أو لوحات الترخيص من الفضاء، مما يثير مخاوف بين الخبراء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يدعي Albedo، أن القمر الصناعي لن يحتوي على برنامج للتعرف على الوجه، لكنه لم يذكر أنه سيمتنع عن تصوير الأشخاص أو حماية خصوصيتهم.

وقعت Albedo عقدين منفصلين بقيمة مليون دولار مع القوات الجوية الأمريكية والمركز الوطني للاستخبارات الجوية والفضائية لمساعدة الحكومة على مراقبة التهديدات المحتملة للأمن القومي الأمريكي.

وجمعت الشركة 35 مليون دولار الشهر الماضي لتسويق قمرها الصناعي ذو المدار الأرضي المنخفض جدًا (VLEO)، بالإضافة إلى 48 مليون دولار جمعتها في سبتمبر 2022.

وقال توفر حداد، المؤسس المشارك لشركة ألبيدو، إنه وفريقه يأملون في الحصول في نهاية المطاف على أسطول مكون من 24 مركبة فضائية.

وقالت جنيفر لينش، المستشارة العامة لمؤسسة الحدود الإلكترونية، لصحيفة نيويورك تايمز: "هذه كاميرا عملاقة في السماء يمكن لأي حكومة استخدامها في أي وقت دون علمنا"، مضيفة"يجب علينا بالتأكيد أن نشعر بالقلق."

تأسست شركة Albedo في عام 2020 وبدأت في بناء أقمارها الصناعية في العام التالي باستخدام تقنيتها القريبة التي أصبحت ممكنة بفضل خطوات إدارة ترامب لتخفيف اللوائح الحكومية بشأن تحليل الأقمار الصناعية المدنية في عام 2018.

قام الرئيس دونالد ترامب آنذاك بتحديث الممارسات القياسية الأمريكية لتخفيف الحطام المداري ووضع مبادئ توجيهية جديدة لتصميم الأقمار الصناعية وعملياتها.

وبموجب اللوائح السابقة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، كان من غير القانوني بناء قمر صناعي يمكن أن يرى أقل من 30 سم، في هذا النطاق يمكنه فقط التعرف على السيارات والمنازل، ولكن ليس الأشخاص الأفراد.

ولكن بموجب توجيهات ترامب الجديدة، سُمح للأقمار الصناعية بتتبع الأجسام في الفضاء بحجم 10 سنتيمترات تقريبًا، الأمر الذي من شأنه تحسين كيفية قيام القوات الجوية بفهرسة الأجسام.

تدور غالبية الأقمار الصناعية على بعد حوالي 160 كيلومترًا (100 ميل) إلى 2000 كيلومتر (1242 ميلًا) من الأرض، ويمكن لجميع الأقمار الصناعية حاليًا أن تستقر على أجسام يبلغ قطرها حوالي 30 سنتيمترًا (قدمًا واحدة).

ومن هذه المسافة، لا تستطيع الأقمار الصناعية سوى رؤية أشياء مثل لافتات الشوارع وأرقام ذيل الطائرات، لكن ألبيدو يهدف إلى تكبير الصورة بشكل أقرب.

ستقوم أقمار الشركة الصناعية بإنشاء صور يبلغ قطرها 10 سنتيمترات فقط (أربع بوصات)، باستخدام مرايا تلسكوبية مصقولة بحجم 1/1000 من حجم شعرة الإنسان.

وتعنى الصور الأصغر حجمًا، أن الصور لن تكون منقطة، مما يسمح لأولئك الذين يستخدمون القمر الصناعي بمشاهدة الأشياء والأماكن والأشخاص بدقة أكبر.

ستدور الأقمار الصناعية على مسافة منخفضة تصل إلى 100 ميل من سطح الأرض ويمكن استخدامها في إجراءات إنقاذ الحياة مثل مساعدة السلطات على رسم خريطة لمناطق الكوارث.