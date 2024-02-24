شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على 3 أقمار جديدة صغيرة حول أورانوس ونبتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الفلك قمرين صغيرين يدوران حول نبتون وآخر يدور حول أورانوس، ليصل عدد أقمارهما المعروفة إلى 16 و28 على التوالي، حيث يبلغ عرض قمر أورانوس الجديد، وهو أول قمر يتم اكتشافه حول العملاق الجليدي منذ أكثر من عقدين وربما الأصغر من نوعه، 5 أميال (8 كيلومترات) فقط؛ ويستغرق الأمر 680 يومًا لإكمال دورة واحدة حول أورانوس.

ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، يُشار حاليًا إلى القمر الجديد للكوكب الأزرق والأخضر باسم "S/2023 U1" بينما ينتظر تسميته على اسم شخصية للأديب شكسبير، وفقًا لبيان صادر عن معهد كارنيجي للعلوم.

وتمت تسمية القمر الأكثر سطوعًا بين قمري نبتون الجديدين مؤقتًا بـ"S/2002 N5"، ويبدو أن هذا القمر الصناعي المكتشف حديثًا، الذي يبلغ عرضه 14 ميلًا (23 كم)، يدور في مدار مدته 9 سنوات حول نبتون.

ويبلغ عرض القمر الخافت، والذي يحمل حاليًا اسم "S/2021 N1"، 8.6 ميلًا (14 كم) ويدور حول نبتون مرة كل 27 عامًا.

وسيتم تعيين أسماء دائمة لكلا قمري نبتون بناءً على آلهة البحر والحوريات في الأساطير اليونانية.

وتم الإعلان عن الأقمار الثلاثة الجديدة من جانب مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي، وهو هيئة علمية مقرها ماساتشوستس مسؤولة عن تحديد الكواكب والمذنبات والأقمار في نظامنا الشمسي.

تم هذا الاكتشاف باستخدام مراصد في هاواي وتشيلي بواسطة سكوت شيبارد، وهو عالم في مركز كارنيجي للعلوم، بالتعاون مع مارينا بروزوفيتش وبوب جاكوبسون من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL)، وديفيد ثولين من جامعة هاواي، وتشاد تروجيلو من نورثرن. جامعة أريزونا وباتريك صوفيا ليكاوا من جامعة كينداي.

كما أن جميع الأقمار الثلاثة لها مدارات على شكل بيضة تميل بشدة إلى مستوى عمالقة الجليد الخاصة بها، وهذا يعني أنهم لم يولدوا حول كوكبهم المضيف، ولكن بدلا من ذلك تم الاستيلاء عليهم بواسطة الجاذبية في وقت لاحق.