شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول روبوت يتشارك فى إنتاجه أمازون ونفيديا ومايكروسوفت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضخت أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا، مثل أمازون ومايكروسوفت، ما يقرب من 675 مليون دولار في شركة روبوتات ناشئة تتمثل خطتها الرئيسية في جلب أول "إنسان آلي" تجاري إلى السوق، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتبلغ قيمة جولة التمويل ما يقرب من عشرة أضعاف المبلغ الذي تمكنت شركة الروبوتات الجديدة، Figure AI، من جمعه في شهر مايو الماضي، وهو 70 مليون دولار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعهد مؤسس أمازون جيف بيزوس، من خلال شركته الاستثمارية Explore Investments LLC، بتقديم مبلغ قدره 100 مليون دولار للشركة، مع استثمار مايكروسوفت لما يقرب من 95 مليون دولار.



روبوت بشري

وتأمل شركة Figure AI، أن يثبت أول روبوت لها يعمل بالذكاء الاصطناعي، "فيجر 01"، قدرته على أداء وظائف خطيرة للغاية بالنسبة للعمال البشريين، وقد يخفف من النقص في العمال، وفي الوقت الحالي، أثبتت الآلة التي تشبه البشر براعتها في صنع فنجان من القهوة.

وقال بريت أدكوك، الرئيس التنفيذي لشركة Figure AI، للصحفيين في شهر مايو الماضي: "نأمل أن نكون من أوائل المجموعات التي تقدم إنسانًا إلى السوق، ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا بالفعل ويقوم بأنشطة تجارية".

كما أنه بعد أكثر من ستة أشهر بقليل من جولة التمويل البالغة 70 مليون دولار في شهر مايو الماضي، أعلنت شركة Figure AI عن صفقة هي الأولى من نوعها لوضع الشكل 01 للعمل في أرضيات مصانع شركة سيارات عالمية.

وقد استثمرت شركة تصنيع شرائح الرسومات Nvidia مبلغ 50 مليون دولار في هذا الروبوت، كما فعل صندوق استثماري تابع لشركة Amazon Inc.

واستثمرت شركة Intel Corp، الشركة المصنعة للمعالجات الدقيقة عالية السرعة، مبلغ 25 مليون دولار في مشروع Figure AI.

لكن شركات التكنولوجيا الكبرى هذه ليست هي الأطراف المهتمة الوحيدة التي تتنافس على جزء من مستقبل الروبوتات العاملة: فهناك ملايين أخرى تأتي أيضًا مباشرة من شركات رأس المال الاستثماري نفسها.

تستثمر شركة Parkway Venture Capital، التي أدارت جولة التمويل الخاصة بـ Figure AI في مايو الماضي، مبلغ 100 مليون دولار أمريكي لبدء تشغيل الروبوت الآلي.

ووفقًا لبلومبرج، سيتم توفير حوالي 67 مليون دولار إضافية من مجموعة من شركات رأس المال الاستثماري الأخرى.

كانت التكنولوجيا والإمكانات الخاصة بشركة Figure AI بمثابة سلعة مرغوبة في وادي السيليكون لدرجة أن شركة OpenAI فكرت في وقت ما في شراء الشركة الناشئة بأكملها، والآن، مع استثمار 5 ملايين دولار في شركة Figure، أصبح صانعو ChatGPT مجرد لاعب تقني آخر يراهن على الشركة.