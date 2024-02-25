شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شخص يطلب الشريحة الدماغية من شركة Neuralink لإنقاذ زواجه.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مستخدم في منشور على Reddit، إنه يأمل أن تتمكن شريحة Neuralink الدماغية التابعة لإيلون ماسك من علاجه من نوبات الخيانة التي لا نهاية لها لإنقاذ زواجه، حيث إنه يعانى من حالة إدمان الجنس، الذى يعتبر مرضًا، إلا أن علماء النفس يقولون إنه شيء يمكنك التغلب عليه بالعلاج، مما يعني أن زراعة شرائح الدماغ قد لا تكون الطريقة الأكثر فعالية للبقاء مخلصًا لشريك الحياة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت جيسيك ليوني، خبيرة الخيانة الزوجية، "يُعد موقع Reddit مرتعًا للمحادثات والآراء حول الخيانة الزوجية، إنه أحد المنصات الأولى التي يلجأ إليها الخائنون للحصول على المشورة، لكن ردود الفعل والدعم متباينة".

وأضافت ليونى، "ليس هناك شك في أن شركة Neuralink بعيدة بعض الشيء عن كونها حلاً للخيانة وعلاج الإدمان بشكل عام، بغض النظر عن حجم إدعاءات إيلون موسك."

ونجحت شركة Neuralink في زرع أول شريحة لها الشهر الماضي كجزء من دراسة PRIME التي تهدف إلى السماح للأشخاص المصابين بالشلل الرباعي بالتحكم في الأجهزة بأفكارهم مثل فتح تطبيق أو الضغط أو تحريك المؤشر لأعلى ولأسفل.

وقالت الشركة: "تم تصميم الجهاز لتفسير النشاط العصبي للشخص، حتى يتمكن من تشغيل جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي بمجرد التفكير في الحركة، دون الحاجة إلى أسلاك أو حركة جسدية".

ومع ذلك، على الرغم من كل القدرات المحتملة التي تتمتع بها شريحة الدماغ Neuralink، فإن علاج الصحة العقلية لشخص ما، وخاصة حاجته إلى التوقف عن الخيانة الزوجية، ليس واحدًا منها.

قال مستخدم Reddit، إنه خدع زوجته "أكثر مما يستطيع حصره"، وادعى أنه تلقى علاجًا لعلاج إدمانه الجنسي، لكنه لا يزال يجد صعوبة في التوقف.

وقال، إن عملية التفكير هذه قادته إلى البحث والنظر في علاجات بديلة، مضيفًا: "أنا يائس جدًا حتى أنني أفكر في زرع Neuralink من إيلون ماسك للمساعدة في علاج الإدمان"، ثم سأل مجتمع موقع التواصل: "هل ستغفر لي زوجتي يومًا ما؟" هل يجب أن أخبرها؟ هل يجب أن أكون خاضع للتجربة لنيورالينك، هل يستحق الأمر المحاولة؟

تفاخر ماسك لسنوات بأن شريحة دماغه Neuralink يمكن استخدامها لتنظيم هرمونات الأشخاص ورفاههم العاطفي، ويمكن أن تكون إنجازًا نهائيًا للأشخاص الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري (OCD) أو الاكتئاب المقاوم للعلاج.

كما ادعى عملاق التكنولوجيا أن شريحة Neuralink لديها القدرة على التحكم في العواطف والمزاج ويمكن استخدامها لعلاج الإدمان.

سأل أحد مستخدمي تويتر ماسك في ذلك الوقت: "هل يمكن استخدام Neuralink لإعادة تدريب جزء الدماغ المسؤول عن التسبب في الإدمان أو الاكتئاب؟"، وأجاب ماسك: "بالتأكيد".