شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضاعف عمر بطارية آيفون 15 دون الحاجة إلى تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضاعفت شركة آبل دورة حياة بطارية آيفون 15، ليس من خلال منح المالكين بطارية جديدة وليس من خلال التحديث، ولكن من خلال تحديث مستند الدعم، وفقًا للشركة فإن "طرز آيفون 14 والإصدارات الأقدم مصممة للاحتفاظ بنسبة 80 بالمائة من سعتها الأصلية عند 500 دورة شحن كاملة في ظل ظروف مثالية"، فإن "طرز آيفون 15 مصممة للاحتفاظ بنسبة 80% من سعتها الأصلية عند 1000 دورة شحن كاملة"، دورات في ظل ظروف مثالية."

وتستمر شركة أبل في شرح معنى مصطلح "دورات الشحن"، عندما تستخدم آيفون الخاص بك، تمر بطاريته عبر دورات شحن، وتكمل دورة شحن واحدة عندما تستخدم كمية تمثل 100 بالمائة من سعة البطارية، وتتم ضبط دورة الشحن الكاملة بين 80 بالمائة و100 بالمائة من السعة الأصلية لحساب التناقص المتوقع في سعة البطارية مع مرور الوقت."

ومع ذلك، فإن الشركة لا توضح ما تعنيه عبارة "في ظل ظروف مثالية" وهو امر مثير للجدل بسبب استخدام شركة آبل للمقياس الذي ينص على احتفاظ البطاريات بنسبة 80 بالمائة من سعتها الأصلية بعد 500 دورة شحن كاملة، في حين تدعي الكثير من الشركات أن بطارياتها جيدة لمدة 800 دورة شحن، مع شركة أوبو مرة واحدة، ذهبت إلى حد الادعاء بأن بطارية Find X5 Pro يمكن أن تحتفظ بسعة 80 بالمائة بعد 1600 دورة إعادة شحن.

ربما كانت شركة آبل تقلل من قيمتها برقم 500 حتى تتمكن من التقليل من الوعود والإفراط في التسليم، ومع ذلك قد يكون هناك تفسير آخر لنهج شركة آبل، وتحديدًا التعديل الذي دفعته شركة آبل إلى نظام التشغيل iOS 17 حصريًا لجهاز آيفون 15.

وعرضت آبل ثلاثة إعدادات مختلفة لتحسين الشحن لجهاز آيفون 15عبر شحن البطارية المحسن، حد 80%.

يهدف شحن البطارية المحسّن إلى تقليل تآكل البطارية عن طريق تأخير الشحن إلى ما يتجاوز 80% في مواقف معينة (مثل عند الشحن ليلاً)، بينما يحدد حد 80% حدًا صارمًا (على الرغم من أنه في بعض الأحيان سيتم شحن البطارية إلى 100% للحفاظ على شحن دقيق للبطارية).

هل قامت آبل بتحسين خوارزميات التحسين لجعلها أكثر فعالية في تقليل تآكل البطارية، أم أن "في ظل الظروف المثالية" يتضمن الاستفادة من حد 80%؟

تقول شركة آبل إن بطارية آيفون 15 "مصممة" للاحتفاظ بنسبة 80 بالمائة من سعتها الأصلية عند 1000 دورة شحن كاملة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن ترك تحديث وثيقة الدعم حتى الآن، وهو ما قد يرجع ربما إلى أن شركة آبل تستعد لطرح تغيير في iOS 17.4 على هواتف آيفون 15 التي تعرض الآن دورات إعادة الشحن.

في السابق، إذا كنت تريد معرفة عدد دورات إعادة الشحن التي مرت بها بطاريتك، كنت بحاجة إلى تطبيق منفصل يعمل على جهاز Mac، أو إجراء عملية معقدة لاستخراج البيانات.

مهما كان السبب، سيتعين علينا أن ننتظر ونرى نوع عمر البطارية الذي سيكشفه الاستخدام في العالم الحقيقي ونأمل أن يرى المستخدمون هذه الزيادة الكبيرة، لأن هناك حاجة ماسة إليها.