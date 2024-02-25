شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 2 تريليون دولار القيمة التسويقية لـ"إنفيديا" بعد إنتاجها شرائح الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت القيمة السوقية لشركة نفيديا Nvidia رسميًا إلى 2 تريليون دولار، ما يجعلها أول شركة مصنعة للرقائق تتخطى هذه العتبة، كما أنها أيضًا الشركة الأمريكية الثالثة التي تصل قيمتها إلى أكثر من 2 تريليون دولار، خلف Apple (2.83 تريليون دولار) ومايكروسوفت (3.06 تريليون دولار)، وفقًا لتقرير theverge.

وشهدت الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا نموًا سريعًا خلال العام الماضي بسبب ريادتها في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، ووصلت القيمة السوقية لشركة Nvidia إلى تريليون دولار قبل أقل من عام واحد فقط، وتركت كلاً من Amazon وAlphabet في مرآة الرؤية الخلفية حيث أصبحت شركة تبلغ قيمتها 1.83 تريليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

وكجزء من تقرير أرباحها الأسبوع الماضي ، كشفت Nvidia عن إيرادات قياسية بلغت 60.9 مليار دولار في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 126% عن عام 2022، وتعمل شركات أخرى مثل OpenAI و Microsoft وIntel ، على تقليل الاعتماد على Nvidia بشرائح الذكاء الاصطناعى خاصة بهم، ولكن مطابقة أدائها وقدراتها الإنتاجية هو هدف لا يزال من الصعب تحقيقه.

وفى العام الماضي، أعلنت Nvidia عن H200 ، خليفة معالج الرسوميات H100 الرائد لنماذج الذكاء الاصطناعي، والذي يعد بسعة ذاكرة أكبر وعرض نطاق ترددي أعلى.

وتخطط Nvidia لإصدار وحدة معالجة الرسوميات المتطورة في الربع الثاني من عام 2024، كما تعمل أيضًا على مشروع تجاري جديد بقيمة 30 مليار دولار من شأنه أن يصنع شرائح ذكاء اصطناعي مخصصة لشركات أخرى، وفقًا لتقرير من رويترز .