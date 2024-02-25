شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خيارات جديدة لواتساب لتنسيق النص لمستخدمى الويب والهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتساب أحد تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا من قبل مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي ميتا مع أكثر من مليار مستخدم نشط، حيث يستمر تطبيق المراسلة في التطور من خلال تقديم ميزات جديدة.

لتعزيز تجربة المستخدم، قدم واتساب خيارات جديدة لتنسيق النص، تتضمن هذه الخيارات الجديدة القوائم ذات التعداد النقطي، والقوائم المرقمة، وعروض الأسعار المجمعة، والتعليمات البرمجية المضمنة.

الميزة متاحة على مستخدمي أجهزة سطح المكتب iOS وAndroid والويب وماك، إذا لم تتلق الميزة بعد، فأنت بحاجة إلى تحديث تطبيق واتساب.

تأتي التنسيقات الجديدة بالإضافة إلى الاختصارات الموجودة لكل من "عريض"، "يتوسط خط"، "مائل"، "مساحة أحادية".

ويمكن أيضًا للمسؤولين الوصول إلى هذه الميزة لاستخدامها في القنوات، فالقوائم ذات التعداد النقطي يتيح لك تنسيق القائمة ذات التعداد النقطي لإبراز النقاط الرئيسية بطريقة أفضل.

وإذا كنت ترسل رسالة تتضمن قائمة بالنقاط، فيمكنك الآن إبرازها بسهولة.

للوصول إلى ميزة النقطة، عليك كتابة الرمز "-" قبل النص، بعد ذلك سيظهر على شكل أيقونة، ومع ذلك ستحتاج إلى استخدام مسافة بين الرمز "-" والنص الخاص بك.

أما القوائم المرقمة والتي تشبه تنسيق القوائم ذات التعداد النقطي، فهي تتيح للمستخدمين ذكر النقاط المميزة الرئيسية بالترتيب باستخدام الأرقام، كذلك يمكن الوصول إلى الميزة عن طريق كتابة رقم أو رقمين متبوعًا بنقطة ومسافة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل واتساب أيضًا على ميزة لإدارة جودة تحميل الوسائط، ستتيح هذه الميزة للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة، مما يضمن الحفاظ على التفاصيل المهمة دائمًا، لكن لا تزال هذه الميزة قيد التطوير، لذا فهي غير متاحة لمختبري النسخة التجريبية بعد.