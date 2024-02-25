شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تنزيل إنستجرام ريلز.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت إنستجرام ريلز واحدة من أكثر الميزات جاذبية في النظام الأساسي الاجتماعي، ما يسمح للمستخدمين بإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة ومسلية، سواء كان ذلك برنامجا تعليميا سريعا للطهي، أو مقطع مضحك أو نصائح، فلا يمكن إنكار جاذبية هذه المقاطع الصغيرة الحجم.

في بعض الأحيان تصادف "بكرة" وتريد حفظها، لكن حفظ المقطع لن يساعدك على مشاهدته دون الاتصال بالإنترنت، إذًا كيف يمكنك تنزيل إنستجرام ريلز للعرض في وضع عدم الاتصال؟ في هذا الدليل، سنرشدك خلال هذه العملية.

تنبيه أولاً، من المهم ملاحظة أن إنستجرام يسمح لك بحفظ ريلز داخل التطبيق نفسه، لكن هذا لا يؤدي إلى تنزيل الفيديو على جهازك.



حفظ البكرة: انتقل إلى البكرة التي تريد حفظها.

ابحث عن النقاط الثلاث (القائمة) في أسفل الشاشة وانقر عليها.

سيظهر لك خيار "حفظ".

اضغط عليها، وسيتم حفظ البكرة في المجلد المحفوظ في ملفك الشخصي.

قم بتنزيل إنستجرام ريلز باستخدام تطبيقات ومواقع الطرف الثالث هناك العديد من تطبيقات ومواقع الطرف الثالث المصممة لتنزيل إنستجرام ريلز.

في حين أن هذه يمكن أن تكون فعالة، فمن الضروري استخدامها بطريقة مسؤولة واختيار تلك التي تكون آمنة وتحترم خصوصية المستخدم.

لنظام أندرويد: قم بتثبيت Reel Downloader

ابحث عن أداة تنزيل إنستجرام ريلز من متجر جوجل بلاي وقم بتثبيته.

انسخ رابط ريلز: انتقل إلى إنستجرام، وابحث عن ريلز الذي تريد تنزيله، وانقر على النقاط الثلاث، ثم حدد "نسخ الرابط".

اللصق والتنزيل: افتح تطبيق التنزيل، والصق الرابط، واتبع التعليمات للتنزيل.

بالنسبة لنظام التشغيل iOS: نظرًا لأن نظام التشغيل iOS أكثر تقييدًا فيما يتعلق بتنزيل المحتوى، فقد تحتاج إلى استخدام خدمة مستندة إلى الويب.

انسخ رابط البكرة: على غرار أندرويد، تبدأ بنسخ رابط البكرة.

استخدم خدمة ويب: انتقل إلى متصفح الويب وابحث عن موقع ويب يقوم بتنزيل إنستجرام.

الصق الرابط وقم بتنزيل ريلز.

حفظ إنستجرام ريلز دون اتصال بالإنترنت مع تسجيل الشاشة هناك طريقة أخرى لحفظ إنستجرام ريلز وهي استخدام ميزة تسجيل الشاشة بجهازك.

تضمن هذه الطريقة عدم المساس بأمان جهازك باستخدام تطبيقات الطرف الثالث.

بالنسبة لنظام التشغيل iOS: تمكين تسجيل الشاشة: انتقل إلى الإعدادات > مركز التحكم > تخصيص عناصر التحكم، ثم اضغط على "+" بجوار تسجيل الشاشة.

تسجيل البكرة: افتح إنستجرام، اسحب لأعلى للوصول إلى مركز التحكم، اضغط على زر التسجيل، ثم ابدأ تشغيل البكرة.

بمجرد الانتهاء، قم بإيقاف التسجيل من مركز التحكم أو شريط الحالة الأحمر الموجود أعلى الشاشة لتسجيل البكرة الخاصة بك.

بالنسبة لنظام أندرويد الوصول إلى مسجل الشاشة: تختلف الطريقة حسب الجهاز، ولكن يمكنك عادةً التمرير لأسفل من أعلى الشاشة للوصول إلى لوحة الإعدادات السريعة والعثور على مسجل الشاشة.

تسجيل البكرة: قبل التسجيل، تأكد من تمكين التسجيل الصوتي إذا كنت تريد الصوت.

ابدأ التسجيل، ثم قم بتشغيل البكرة.

أوقف التسجيل بمجرد الانتهاء منه.

على الرغم من أن تنزيل إنستجرام ريلز مباشرة على جهازك لا يدعمه النظام الأساسي رسميًا، إلا أن هذه الحلول توفر حلولاً عملية.