شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيوعد وما يوفيش.. سجل وعود إيلون ماسك الكاذبة فى مجال التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتهر إيلون ماسك، عملاق التكنولوجيا وأغنى رجل في التاريخ، بطموحه الكبير الذى يتعدى الواقع في بعض الأحيان ويتسبب في إعطائه الكثير من الوعود دون القدرة على الالتزام بها خاصة في الموعد الذى يحدده في تصريحاته البارزة، وهنا نرصد بعض هذه الوعود الكاذبة للملياردير، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وعود إيلون ماسك الكاذبة 2013: بصفته مالك شركة تسلا، قال ماسك إن "الشحن الفائق موجود وسيظل كذلك دائمًا"، لكنه لم يلتزم بهذا الوعد بعد بضع سنوات.

2017: قال ماسك إن سيارات تسلا ذاتية القيادة الكاملة ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر، لكن ترقيات برامج "القيادة الذاتية الكاملة" جاءت بعد أربع سنوات.

2019: تسلا تكشف النقاب عن Cybertruck التي يُقال إنها ستصدر في عام 2021، ولكن لن يتم تصنيع أول نسخة للمستخدمين حتى يوليو 2023.

2021: بصفته الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، قال ماسك إن مركبته الفضائية الضخمة ستذهب إلى المدار في يناير 2022، لكن الإطلاق المداري الأول (الفاشل) لم يحدث حتى أبريل 2023.