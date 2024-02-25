شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تصفية الرسائل غير المرغوب فيها على أيفون فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك تصفية الرسائل تلقائيًا من المرسلين غير المعروفين أولئك غير الموجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

وستظل الرسائل التي تمت تصفيتها تظهر في تطبيق الرسائل، ولكن سيتم تجميعها في مجلد خاص بها، ويمكنك أيضًا تعطيل إشعارات الرسائل الواردة من مرسلين غير معروفين حتى لا يزعجوك أو يضيئوا شارة على أيقونة تطبيق الرسائل.

وإليك كيفية إعداد هذا:

الخطوة 1: افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

الخطوة 2: قم بالتمرير لأسفل وحدد الرسائل .

الخطوة 3: قم بالتمرير لأسفل وابحث عن تصفية المرسلين غير المعروفين وحدد المفتاح لتشغيله.

الخطوة 4: لتعطيل إشعارات الرسائل الواردة من مرسلين غير معروفين أيضًا، قم بالتمرير للأعلى وحدد الإشعارات بالقرب من الجزء العلوي من إعدادات الرسائل.

الخطوة 5: حدد تخصيص الإشعارات في الأسفل.

الخطوة 6: قم بإيقاف تشغيل المرسلين غير المعروفين، لاحظ أن هذا الإعداد ينطبق فقط على الإشعارات الموجودة على جهاز iPhone الخاص بك، وستحتاج إلى تشغيله بشكل منفصل على جهاز iPad أو Mac إذا كنت تقوم بمزامنة رسائلك النصية مع تلك الأجهزة.

الخطوة 7: بمجرد تمكين خيار تصفية المرسلين غير المعروفين، سيظهر خيار مرشحات جديد في الزاوية العلوية اليسرى من عرض المحادثة فى تطبيق الرسائل، وسيؤدي تحديد هذا إلى السماح لك بالاختيار بين عرض جميع الرسائل أو تصفية القائمة حسب المرسلين المعروفين أو غير المعروفين، وهناك أيضًا خيارات هنا للتصفية حسب الرسائل غير المقروءة وعرض المحادثات المحذوفة مؤخرًا.