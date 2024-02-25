شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية توصيل جهاز Nintendo Switch بجهاز تليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا حدث عطل في قاعدة الشحن الخاصة بك، فلا يزال بإمكانك استخدام جهاز Nintendo Switch الخاص بك على الشاشة الكبيرة، وقبل البدء، ستحتاج إلى شراء محول USB-C إلى HDMI الذي يحتوي على منافذ USB-C وHDMI.

وسيحل هذا بشكل أساسي محل قاعدة الإرساء الأصلية ويعمل على توصيل جهاز Switch الخاص بك بالتلفزيون الخاص بك.

إليك ما عليك القيام به لتوصيل جهاز Nintendo Switch الخاص بك بالتلفزيون الخاص بك بدون قاعدة إرساء.

الخطوة 1: قم بإزالة كابل الطاقة USB-C وكابلات HDMI من قاعدة Switch الأصلية.

الخطوة 2: أدخل كابل USB-C وكابلات HDMI في المحول الذي اشتريته.

الخطوة 3: قم بتوصيل محول USB-C بالمحول الخاص بك.

الخطوة 4: طالما قمت بتحديد الإدخال الصحيح على جهاز التلفزيون الخاص بك، فمن المفترض أن تكون الآن قادرًا على تشغيل Switch على جهاز التلفزيون الخاص بك بدون قاعدة إرساء.

الخطوة 5: لاحظ أن هذه الطريقة لن تعمل مع Switch Lite ، كن حذرًا أيضًا بشأن ارتفاع درجة حرارة المفتاح الخاص بك ، وحاول دعم الوحدة في وضع مستقيم لإبقاء فتحات التهوية الخاصة بها قابلة للوصول ومفتوحة لتدفق الهواء.