تكنولوجيا: هاتف Realme Narzo 70 Pro قد يصل في مارس 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت شركة Realme أن الوقت قد حان تقريبًا لتحديث مجموعة Narzo من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد بإصدار Pro جديد.

ستظل السلسلة الرئيسية الواضحة من مجموعة 70 تحتوي على حدبة مستديرة للكاميرا الخلفية، على الرغم من أنها تتخلى عن مظهر القرص الموجود بالمنتصف مثل الاصدار السابق.

وتكشف الإعلانات التشويقية بالفعل صورة لعلامة Realme 12 Plus المعاد تسميتها، خاصة بالنظر إلى لونها الأخضر. كما قامت الشركة بالتلميح إلى ان الكاميرا الخلفية الرئيسية لـ 12 Plus بدقة 50 ميجابكسل.

من المقرر الآن أن يصل الهاتف الذكي القادم في في شهر مارس 2024؛ وفي هذه الأثناء، تم خصم Narzo 60 Pro في الأصل بقيمة 26.999 روبية هندية (~ 325 دولارًا أمريكيًا) حاليًا بنسبة تصل إلى 11٪ على Amazon.in.

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