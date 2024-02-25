شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عضو كونجرس يضغط على إيلون ماسك لتقديم خدمات أقماره الصناعية لتايوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه إيلون ماسك ضغوطًا لتوفير شبكة الأقمار الصناعية ستارشيلد Starshield التابعة لشركة SpaceX لأفراد الدفاع الأمريكيين في تايوان، وفقًا لمجلة فوربس، حيث أكد النائب الجمهوري عن ولاية ويسكونسن مايك جالاجر، في رسالة إلى ماسك، أن شركة SpaceX لديها التزام تعاقدي بمنح وزارة الدفاع الأمريكية القدرة على استخدام خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الخاصة بها.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه من غير الواضح ما إذا كان أعضاء آخرون في الكونجرس قد وقعوا أيضًا على الرسالة، ومع ذلك، وصف المنفذ أن "مجموعة من المشرعين الأمريكيين" شاركوا في دعوات ماسك لتوفير الوصول إلى الأقمار الصناعية لقوات الدفاع الأمريكية في تايوان.

قال جالاجر، إن وزارة الدفاع خصصت "عشرات الملايين من الدولارات" لمشروع ستارشيلد، الذي تم تصميمه للاستخدام الحكومي ويستخدم الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض لنقل البيانات والصور إلى الهيئات العسكرية.

توفر أقمار Starshield الصناعية، المصممة خصيصًا لعملاء الأمن القومي، إمكانية الوصول الأساسي إلى الإنترنت في المواقع النائية أو تلك المتضررة من الكوارث الطبيعية أو مناطق الحرب، وأصبحت حاسمة في معركة أوكرانيا ضد القوات الروسية الغازية.

وكتب جالاجر في الرسالة، وفقًا لمجلة فوربس: "أدرك أن SpaceX ربما تحجب خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في تايوان وما حولها، ربما في انتهاك لالتزامات SpaceX التعاقدية مع حكومة الولايات المتحدة".

وتابع عضو الكونجرس: "إن وجود شبكة اتصالات قوية للأفراد العسكريين الأمريكيين في تايوان وما حولها أمر بالغ الأهمية لحماية المصالح الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وذكرت مجلة فوربس أن الرسالة دعت بعد ذلك " ماسك " إلى تقديم إحاطة للجنة المختارة فيما يتعلق بقدرات Starshield في تايوان بحلول 8 مارس.

وذكرت مجلة فوربس أنه "من غير المرجح" أن يتم دفع ماسك لجلب Starshield إلى تايوان بسبب حث المشرعين في واشنطن، لكنها أشارت إلى الطبيعة الحاسمة لعقود Space X مع الجيش.

وقد يمثل الطلب تحديات أمام ماسك، الذي يتمتع بعلاقات تجارية كبيرة في الصين، حيث تتمتع تسلا بحضور تصنيعي كبير.

لم يخجل " ماسك " من مناقشة العلاقة المتوترة بين تايوان والصين من قبل، وفي عام 2022، طرح فكرة إمكانية إنهاء الصراع بين البلدين إذا أصبحت تايوان "منطقة إدارية خاصة"، على غرار هونج كونج.

رد المسؤولون التايوانيون على تصريحات ماسك بأنه يتم حكم البلاد بشكل مستقل عن الصين منذ الحرب الأهلية في عام 1949.

ورد وزير الخارجية التايواني جوزيف وو على تصريحات ماسك التحريضية في سبتمبر 2023. منشورًا على X، يكتب فيه: "استمع... تايوان ليست جزءًا من جمهورية الصين الشعبية وبالتأكيد ليست للبيع!"