تكنولوجيا: جوجل تطلق مشروع "سفرة مصر" لدعم الثقافة الغذائية فى مصر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة جوجل مشروع "سفرة مصر" برعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة وبالتعاون مع إثنين من الشركات المحليين، لدعم الثقافة الغذائية بمصر عن طريق منصة جوجل للثقافة والفنون.

وفى هذا الإطار، كشفت مروة خوست مديرة التواصل والعلاقات العامة فى جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تفاصيل مشروع "سفرة مصر"، عبر منصة جوجل للثقافة والفنون، حيث تضم المنصة نحو 1400 صورة وأكثر من 30 فيديو و60 قصة.

وأضافت فى مقابلة خاصة مع الخليج 365، أن المنصة تضم قائمة المأكولات الغذائية الشهيرة والشعبية فى مصر، وعلاقتها بالتاريخ القديم لاسيما أشهر الأطعمة فى التاريخ الفرعونى، بالإضافة إلى التاريخ الحديث عبر قصص مختلفة ومميزة عبر هذه المنصة.

وأضافت "خوست" أن المنصة تركز على الأكلات الشعبية مثل الطعمية والكشرى، بالإضافة إلى المأكولات القديمة والتى كان يتم إعدادها بحب العزيز مثلا، وهى أطعمة مشهورة بعهد الفراعنة، والتى يتم التركيز عليها بشكل كبير وأهميتها فى تنشئة الحضارة المصرية والقصص المرتبطة بها.