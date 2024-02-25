تكنولوجيا: جوجل توقف ميزة إنشاء صور الأشخاص على Gemini مؤقتًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوقفت شركة جوجل مؤقتًا ميزة إنشاء صور الأشخاص ضمن تطبيق المحادثة Gemini، مشيرة إلى ضرورة إجراء تحسينات لضمان الدقة.

يتبع هذا القرار تعليقات المستخدمين التي تشير إلى عدم الدقة والمخرجات المسيئة في الصور التي تم إنشاؤها.

فقد واجهت الميزة، المدعومة بنموذج الذكاء الاصطناعي Imagen 2، تحديات في إنشاء تمثيلات مناسبة وغير متحيزة، مما أدى إلى تعليقها.

واعترفت جوجل بهذه المشكلات، وعزت ذلك إلى التحديات في ضبط نموذج الذكاء الاصطناعي لتجنب التمثيلات غير المناسبة أو المتحيزة أثناء استهدافها.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتخفيف من المشاكل التي لوحظت في تقنيات توليد الصور السابقة، واجهت هذه الميزة عقبات كبيرة. وقد أنتجت في بعض الأحيان صورًا غير ضرورية أو أصبحت حذرة بشكل مفرط، وفشلت في إنشاء صور لمطالبات معينة.

وأوضح نائب الرئيس الأول برابهاكار راغافان أن الهدف هو تصحيح هذه المشكلات من خلال تحسينات واختبارات واسعة النطاق قبل إتاحة الميزة مرة أخرى.

وأشار أيضًا إلى التحديات الكامنة في ضمان موثوقية الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الحساسة، مسلطًا الضوء على الجهود المستمرة لتعزيز دقة التكنولوجيا.

حتى الشخصيات العامة، بما في ذلك إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، انتقدوا هذه الميزة لإنتاج صور يزعمون أنها غير دقيقة تاريخياً.

يعد التعليق جزءًا من جهود جوجل الأوسع نطاقًا لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، مع الاعتراف بالتعقيدات التي ينطوي عليها إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي تتسم بالإبداع والدقة.

وذكرت الشركة أنها تعمل بجد لمعالجة المشكلات الأخيرة وتخطط لإعادة إصدار نسخة محسنة من ميزة إنشاء الصور قريبًا.

تنصح جوجل أيضًا باستخدام بحث جوجل للحصول على أحدث المعلومات وأكثرها موثوقية، والتي يتم الحصول عليها من مجموعة واسعة من موارد الويب من خلال أنظمة متميزة.

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