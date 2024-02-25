تكنولوجيا: طرح Stacks لتطبيق صور جوجل على نطاق أوسع لنظام أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت خدمة Google Photos عن ميزة “Photo Stacks” في شهو نوفمبر، وقد بدأت الآن في طرحها على نظام أندرويد بعد ظهورها لأول مرة على نظام iOS.

يعمل الإصدار 6.71 من Google Photos لنظام أندرويد على طرح مجموعات مكدسة للتجميع التلقائي على نطاق واسع. ستجد قائمة تجاوز جديدة بجوار علامة الاختيار الأولى في شبكة الصور.

يمكن تشغيل/إيقاف تشغيل “تكديس الصور المتشابهة” بسرعة، في حين أن هناك أيضًا الإعدادات > التفضيلات.

يقدم تطبيق صور جوجل الآن أيضًا بديلاً للضغط على شبكة الصور باستخدام منتقي التخطيط: Comfortable و Day و Month.

تأكد من التحديث إلى أحدث إصدار في متجر Play و“فرض الإيقاف” من قائمة معلومات التطبيق.

وللمساعدة في “تنظيم الصور المتشابهة التي تم التقاطها معًا” ضمن “إطار زمني قصير“، ستقوم جوجل بتجميعها تلقائيًا بحيث تحصل على صورة واحدة فقط في الشبكة الرئيسية.

وفي علامة التبويب “الصور“، سترى رقمًا وأيقونة في الزاوية العلوية اليمنى من الصورة المصغرة للإشارة إلى حدوث ذلك.

عند فتح مجموعة، تظهر جميع الصور في دائرة يمكنك التمرير خلالها. ويتيح لك الزر 2 × 2 الموجود في الجزء الأمامي من “شريط الأفلام” السفلي عرض كل شيء كشبكة.

تتيح لك الخيارات تعيين أفضل اختيار مختلف وإزالة صورة من المجموعة والاحتفاظ ببعضها وحذف جميع الصور الأخرى لتنظيف مكتبتك.

تستفيد جوجل من الذكاء الاصطناعي لـ Photo Stacks من خلال قائمة رأسية ثلاثية النقاط لتمكين/تعطيل “تكديس الصور المماثلة” بسرعة. وفي الوقت نفسه، عند مشاركة مجموعة من الألبومات أو إضافتها، يمكنك اختيار “العناصر المحددة فقط“.

يمكنك أيضًا “إلغاء تجميع مجموعة صور كاملة” لعرضها بشكل فردي في الشبكة الرئيسية عن طريق الضغط عليها لفترة طويلة والنقر على “إلغاء تجميع الصور“.

جلبت جوجل لأول مرة Photo Stacks إلى نظام iOS وبدأت الآن في رؤية مدى توفرها لنظام أندرويد، على الرغم من أنها ليست متاحة على نطاق واسع حتى الآن.

المصدر