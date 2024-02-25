شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعمل على جهاز قابل للطي أكبر من iPhone.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة أبل على تطوير جهاز قابل للطي يمكن أن يكون أكبر من الهاتف الذكي، ويمكن أن يصل الجهاز القابل للطي المزعوم على شكل كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي، وفقًا لتقرير DigiTimes الذي يستشهد بمصادر سلسلة التوريد في تايوان، ويقال إن صانع iPhone كان يعمل على جهاز قابل للطي لمدة نصف عقد على الأقل، ومن المتوقع أن يتخذ قرارًا بشأن تصميم الجهاز قبل أن تبدأ الشركة في التصنيع، وفقًا لموقع gadgets360.

في وقت سابق من هذا الشهر، ادعى المرشد الصيني "Fixed Focus Digital" أن شركة آبل أوقفت تطوير جهاز مزود بشاشة قابلة للطي بسبب اختبار الشاشة الذي لم يقدم نتائج مرضية، وأن الشركة المصنعة لهواتف iPhone قد اشترت العديد من الأجهزة، المنافسون للهواتف الذكية القابلة للطي لتفكيكها، مع "تسريع عملية البحث والتطوير".

ويتناقض التقرير مع هذا الادعاء، حيث ذكر أن العمل على هاتف قابل للطي لم يتم تعليقه وأن الشركة تعمل على أكثر من جهاز قابل للطي، مع أقسام مختلفة مكلفة بتطوير كل منتج. لم تعلن شركة آبل بعد عن أي خطط لإطلاق هاتف ذكي قابل للطي في الأشهر أو السنوات المقبلة.