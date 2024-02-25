تكنولوجيا: تحديث جهاز OneXPlayer 2 Pro بمعالج Ryzen 7 8840U “Hawk Point” APU وذاكرة تصل سعتها إلى 64 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي، كشفت One-Netbook عن جهاز OneXPlayer 2 Pro المجهز بمعالج AMD Ryzen 7 7840U APU ووحدات تحكم قابلة للفصل.

والآن، أعلنت الشركة عن خطط تحديث الجهاز بأحدث معالج Ryzen 7 8840U “Hawk Point” APU في 26 فبراير.

يتميز Ryzen 7 8840U ببنية AMD Zen 4، التي تتميز بـ 8 أنوية و16 خيط مسار، إلى جانب وحدة معالجة الرسومات الهائلة المستندة إلى 780M RDNA 3 والتي تحتوي على 12 وحدة CU وسرعة ساعة قصوى تبلغ 2.7 جيجاهرتز لوحدة معالجة الرسومات بحد أقصى 5.1 جيجاهرتز لوحدة المعالجة المركزية.

وفي اختبار قياسي أجراه Cary Golomb مؤخرًا، أظهر معالج 8840U أداءً رائعًا، حيث تفوق بشكل ملحوظ على وحدة APU الخاصة بـ Steam Deck Van Gogh بقوة 10 واط أثناء لعب لعبة Batman Arkham Knight.

بالإضافة إلى ذلك، يُظهر Hawk Point تحسينات كبيرة مقارنة بالاصدار السابق، 7840U “Phoenix Point” APU، ويتضمن وحدة XDNA NPU الأسرع بشكل ملحوظ.

بالإضافة إلى أدائه الجدير بالثناء، يتميز OneXPlayer 2 بميزات مميزة لجهاز محمول متطور، بما في ذلك شاشة بدقة 2.5K مع حجم 8.4 بوصة، ودعم ما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5X-7500، وخيارات تخزين تصل إلى 4 تيرابايت، ووحدة تخزين فلاش PCIe Gen 4.

بالرغم من انه لم يتم الكشف عن تفاصيل الأسعار بعد، إلا انه نظرًا لمواصفاته المثيرة للإعجاب، فمن المتوقع أن يأتي الجهاز بسعر باهظ، على غرار الاصدار السابق المتوفر بسعر 1299 دولارًا.

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