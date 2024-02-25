شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف عمره ودرجة إضاءته.. ما هي مرحلة القمر اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ عمر القمر اليوم، 25 فبراير 2024، 16 يومًا وهو في مرحلة اكتمال القمر من دورته القمرية، وهي مضاءة بنسبة 98%، وفقاً لموقع space.

تكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، في بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ في بعض الأحيان يكون مجرد قطعة من الضوء الفضي، هذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر، وأثناء دوران القمر حول الأرض، فإنه يمر عبر ثماني مراحل متميزة.

تحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا.

في حين أن القمر لديه أربع مراحل أساسية كل شهر، إلا أنه يتغير دائمًا، وعندما تراقب القمر خلال الشهر، شاهد كيف ينمو من قمر جديد إلى الربع الأول من القمر، مع نموه، يُعرف باسم القمر المتنامي، ويزداد تدريجيًا من "هلال" شمعي (لشكله إلى الربع الأول من القمر، ومع استمراره في السطوع، يأخذ شكلًا مستطيلًا أو "أحدبًا" حتى يصل إلى مرحلة اكتمال القمر، ثم سيكرر الخطوات في الاتجاه المعاكس عندما يتجه مرة أخرى إلى القمر الجديد.

بعد اكتمال القمر، ستكون مرحلة القمر التالية في شهر مارس هي قمر الربع الأخير يوم الأحد 3 مارس.