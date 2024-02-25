شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قرص بحجم DVD يمكنه تخزين مليون فيلم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور فريق من المهندسين الضوئيين التابعين للعديد من المؤسسات في الصين نوع جديد من أقراص DVD الضوئية القادرة على استيعاب ما يصل إلى petabyte أي حوالى 1024 Terabytes من البيانات، واستخدمت المجموعة مادة جديدة لتغليف أقراص الفيديو الرقمية (DVD) وتقنيات ليزر جديدة لكتابة البيانات.

ووفقا لما ذكره موقع "Techxplore"، فإن نوع أقراص DVD المستخدمة حاليًا لحفظ الأفلام والبيانات تبلغ سعته 4.5 جيجابايت فقط، وهو ما يكفي لتخزين ساعتين تقريبًا من الفيديو.

وتتم كتابة البيانات باستخدام الليزر لحفر سلسلة من الأصفار والواحدات على سطحها، وفي هذا الجهد الجديد، وجد الفريق في الصين طريقة لتخزين المزيد من البيانات بشكل ملحوظ على قرص DVD باستخدام نهج جديد تمامًا.

تتضمن طريقتهم الجديدة تخزين البيانات بشكل ثلاثي الأبعاد بدلاً من تخزينها كطبقة واحدة. ووجد الفريق أنهم قادرون على تخزين البيانات على قرص واحد يضم ما يصل إلى 100 طبقة.

كما أنه لإنشاء طبقات متعددة على القرص، قام الفريق بتطوير طلاء خاص ثم طوروا طريقة لحفر الطبقات الفردية باستخدام أنماط خاصة من الضوء وصبغة في الطلاء مما يسمح بالحفر على نطاق الجسيمات النانوية، وهذا سمح لهم بتخزين البيانات على مستوى غير مسبوق.

يعترف فريق البحث بأنه لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها قبل أن يتم تسويق أقراص DVD الخاصة بهم تجاريًا.

كما أنه في الوقت الحالي، تعد عملية كتابة البيانات على القرص بطيئة جدًا وتستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة، وهي مشكلات يعتقد الفريق أنه يمكن تصحيحها.

كما أنه ليس من الواضح حتى الآن كم سيكلف تصنيع أقراص DVD هذه أو المبلغ الذي قد يتحمله المستهلكون.

ومع ذلك، فإن فريق البحث متفائل بأنهم يسيرون على الطريق الصحيح ويتوقعون بيع أقراص DVD القادرة على تخزين كميات هائلة من البيانات، ليس فقط للمستهلكين، ولكن أيضًا لمرافق تخزين البيانات وشركات الإعلام التي تتطلع إلى تحسين جودة البيانات.